Apple projeta o iOS 18 para ser a “maior” atualização de sempre do iOS

O iOS 18 está programado para ser anunciado na WWDC em junho, e prepara-se para ser uma grande atualização com uma tonelada de novos recursos de inteligência artificial. Há informações que apontam para algo nuncxa visto, na história deste sistema operativo. Fica sempre a dúvida: o que poderá a Apple lançar para ser uma atualização nunca vista?

Estas pistas são fornecidas num relatório de hoje publicado pela Bloomberg. Segundo este meio de comunicação, com informações sempre muito próxima da casa mãe, a gigante de Cupertino vê o iOS 18 como "uma das maiores atualizações do iOS - se não a maior - na história da empresa".

O que esperar do iOS 18?

Em novembro, a Bloomberg relatou que a Apple esperava que o iOS 18 pudesse ser sua atualização mais "ambiciosa e atraente" em anos. Na última edição do seu boletim informativo Power On publicado hoje, Mark Gurman diz que o sentimento não mudou.

Para além das novas e importantes funcionalidades de IA, Gurman afirma que "há muito mais" a chegar ao iPhone com o iOS 18. "O responsável de engenharia de software da Apple, Craig Federighi, disse aos funcionários no ano passado que o sistema operativo - codenome Crystal - terá mudanças ambiciosas em todos os lugares", relata Gurman.

Disseram-me que o novo sistema operativo é visto dentro da empresa como uma das maiores atualizações do iOS - se não a maior - na história da empresa. Com este conhecimento, a conferência de programadores da Apple em junho deve ser muito emocionante.

Gurman relatou anteriormente que a Apple está a planear uma série de novas integrações de IA em todo o iOS 18:

Aparecerá uma versão renovada da Siri. Mais inteligente e com recursos profundos de IA generativa;

Integração de IA na aplicação Mensagens que pode "responder a perguntas e completar frases automaticamente";

Novas funcionalidades de IA para a Apple Music para criar "listas de reprodução geradas automaticamente";

Integração de IA generativa nas aplicações iWork, incluindo o Keynote e o Pages;

Adição de funcionalidades de IA generativa ao Xcode para permitir aos programadores "criar novas aplicações mais rapidamente".

Não há detalhes adicionais sobre os novos recursos do iOS 18 no momento. Ainda assim, parece claro que a Apple já tem um plano ambicioso com recursos de Inteligência Artificial que estará a ser preparada já há alguns anos.