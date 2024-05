Samsung assina acordo para fornecer ecrãs dobráveis à Apple

A Samsung convenceu a Apple da durabilidade dos seus ecrãs dobráveis! Um relatório recente cita que a Samsung e a Apple assinaram um acordo que levará um dispositivo dobrável da Apple a utilizar um ecrã fornecido pela Samsung. O dispositivo em si ainda é uma incógnita...

O acordo entre Apple e Samsung

Na semana passada, Jeff Pu, analista da Haitong International Securities, enviou uma nota aos clientes em que pedia que a Apple iniciasse a produção em massa de um dispositivo dobrável de 20,3 polegadas no final do próximo ano. Este dispositivo seria um híbrido MacBook-iPad e seria seguido pela produção em massa de um iPhone dobrável em 2026.

No início deste ano, um relatório referia que a Apple estava inclinada a desenvolver um MacBook dobrável em vez de um iPhone dobrável porque o ecrã deste último seria demasiado frágil para um dispositivo que cabe no bolso do utilizador.

A Samsung deve ter convencido a Apple da durabilidade dos seus ecrãs dobráveis, porque um relatório do DigiTimes (via Wccftech) afirma que as duas empresas assinaram um acordo que levará a um ecrã fornecido pela Samsung para um dispositivo dobrável da Apple. Não é claro se tal acordo incluiria um ecrã para o dispositivo híbrido acima mencionado, se abrange apenas o ecrã para um iPhone dobrável ou se o pacto assinado abrange ecrãs dobráveis para ambos os produtos.

Fabricante do iPhone é a única que ainda não tem um produto dobrável

Há muito pouca resistência à noção de que a taxa de adoção dos smartphones dobráveis cresceria acentuadamente após o lançamento de um iPhone dobrável. A TrendForce diz que, no ano passado, os dobráveis foram responsáveis por 1,6% das entregas globais de smartphones e espera que esse número ultrapasse 5% até 2027, embora não inclua a tão esperada entrada da Apple no mercado.

O relatório de Pu para clientes na semana passada disse que a Apple está a testar dois tamanhos diferentes de ecrã interno para o iPhone dobrável - 7,9 polegadas e 8,3 polegadas. O ecrã interno do Galaxy Z Fold 5 tem 7,6 polegadas. Com base na nota de Pu, parece que a Apple está a desenvolver um iPhone dobrável ao estilo de um livro que abrirá e fechará em torno de um eixo vertical.

O analista também disse que a Apple "acelerou" o trabalho em dispositivos dobráveis com base na "visibilidade crescente" de componentes dobráveis detetados nas verificações da cadeia de suprimentos da Apple. Pu acrescenta que o híbrido Mac Book-iPad dobrável faria parte do "mercado ultra-alto". Resumindo, espera-se que esse dispositivo tenha um preço muito elevado.

Leia também: