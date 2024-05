Será que o novo iPad Pro com o M4 vai dobrar? Apple garante que nova estrutura não deixa

Foi na passada semana que a Apple mostrou a sua mais recente revolução no iPad Pro. Este, bem como o Air, receberam muitas novidades, mas uma delas destaca-se de forma única. O novo iPad Pro é o produto mais fino e isso poderá trazer um problema. Será que o novo iPad Pro vai dobrar? A Apple garante que não e explica a razão.

Será que o novo iPad Pro com o M4 vai dobrar?

O novo iPad Pro, seja em que medida de ecrã for, tem argumentos únicos no campo dos tablets. Este é praticamente um computador portátil e está equipado com um SoC que é o melhor que a Apple tem para oferecer e que se destaca no mercado como uma das propostas mais potentes.

A somar a isso, a Apple conseguiu que este novo tablet seja também um dos mais finos do mercado. Durante a sua apresentação ficou claro este ponto, quando a empresa revelou que o modelo de 13 polegadas terá, no máximo, 5,1 milímetros.

2. How the new iPad is more durable: pic.twitter.com/ZKyxBdk7p8 — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 11, 2024

No passado houve problemas a este tablet

Claro que isso traz aos utilizadores algumas memórias menos positivas do passado. Com o modelo de 2018 houve uma grande polémica, pois muitos perceberam ser relativamente fácil dobrar os seus iPads. Era de tal fora simples que alguns vieram assim de fábrica e estavam já dobrados ao sair da caixa.

Desta vez a Apple não quer que isso aconteça e tomou as medidas que entende serem necessárias para garantir a rigidez e durabilidade do novo iPad Pro. A explicação foi dada por John Ternus, vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, que revelou algumas das novidades.

Managed to have a chat with John Ternus and Greg Joswiak (execs from Apple) to talk about the new iPads, here are their 3 biggest insights:



1. Why they keep making the iPad thinner: pic.twitter.com/NFAx1zmceQ — Arun Maini (@Mrwhosetheboss) May 11, 2024

Apple garante que nova estrutura não deixa

John Ternus revelou que o novo iPad Pro de 11 e 13 polegadas tem uma nova estrutura interna, no qual uma nova tampa de metal fica no topo da placa lógica (descrita como uma "costela") e corre pelo meio do dispositivo, formando um reforço central. Essa mudança “melhora tremendamente a rigidez do produto” e também contribui para uma melhor dissipação de calor.

A Apple revelou no evento recente que o iPad Pro melhorou 20% no desempenho térmico graças à adição de folhas de grafite na caixa principal e ao uso de cobre no logótipo. Estas mudanças e melhorias devem ser vistas muito em breve, com a chegada deste novo iPad Pro aos utilizadores, já esta semana, no dia 15.