Apple e Google unem esforços para poder migrar fotografias do Google Fotos para o iCloud

Os utilizadores que pretendem mudar do Android para o iOS parecem ter agora a vida facilitada. Este processo parece estar um pouco mais simples e mais rápido, por passar a ser possível exportar as fotografias do Google Fotos diretamente para o iCloud, sem ter de as descarregar manualmente ou realizar qualquer processo adicional, quer na Google, quer na Apple.

A Apple e Google unem esforços para ajudar

A Google e a Apple, duas fundadoras da iniciativa Data Transfer, já permitiam a transferência de fotografias do iCloud Photos para o Google Photos. O problema estava no caminho oposto, porque ainda estava pendente. Agora, já é possível fazê-lo diretamente no Takeout.

Após anos a guardar todas as fotografias no Google Fotos, mudar de ecossistema e transferi-las todas para o iCloud pode ser complicado. Isto é normal, porque embora ao trocar de telefone possa transferir fotografias de um para outro independentemente do sistema, o mesmo não acontece com a biblioteca de fotografias que não estão guardadas localmente no smartphone.

Uma forma de o fazer era descarregar todas as fotografias do Google Fotos (com o Takeout, por exemplo) e guardá-las no iPhone para poderem ser carregadas no iCloud. É um processo manual e aborrecido no qual o utilizador pouco contribui para além de carregar nos botões apropriados e esperar.

Fotografias do Google Fotos para o iCloud

Tudo muda agora e é possível pedir à Google para enviar as fotografias para a Apple. O iCloud Photos é agora uma das opções para transferir a biblioteca de fotografias do Google Fotos para o Google Takeout. Junta-se aos já existentes Flickr, OneDrive e SmugSmug.

Para tal, bastará abrir o Google Takeout e carregar em Continuar para ligar o Takeout à conta Google. Em seguida, o utilizador precisa de escolher Apple - Fotografias do iCloud no menu e carregar no botão Continuar, o que exigirá que seja iniciada a sessão na conta Apple para a qual se pretende transferir as fotografias.

Quando as fotografias são movidas do Google Fotos para o iCloud, estas não são apagadas da sua origem. Isso leva a que tenham de ser eliminadas manualmente ou terá uma cópia em cada serviço. O bom deste método é que os dois servidores comunicam entre si e os utilizadores não têm de fazer nada, para além de esperar.