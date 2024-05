Usar o ChatGPT no desktop? OpenAI tem versão para macOS mas Windows terá de esperar

O dia de ontem trouxe novidades importantes da OpenAI para todos os utilizadores. Os criadores do ChatGPT tinham muitas novidades para revelar, mas apenas algumas foram referidas. Uma delas, importante para o dia a dia, ficou guardada, mas acabou por ser revelada. Falamos da possibilidade de usar o ChatGPT no desktop, uma novidade que só está ainda disponível para o macOS.

No seu evento de primavera o foco da OpenAI foi o GPT-4o. Esta é mais uma versão do seu LLM, mas que consegue dar aos utilizadores muito mais. Integra voz, imagem e texto, criado algo que muitos consideram ser já um assistente virtual baseado em IA, com muitas capacidades.

Já pode usar o ChatGTP no macOS

Neste mesmo evento, a OpenAI tinha mais novidades, que acabou por não revelar em palco. A mais significativa é mesmo a integração do ChatGPT no macOS e no Windows. Este seu cliente irá poder ser usado dentro destes sistemas de forma transparente e completamente integrado.

A comunicação com esta app/cliente poderá ser feita de forma completamente natural, recorrendo à voz. Aqui teremos o GPT-4o, que com todas as suas capacidades vai ajudar os utilizadores. Os utilizadores do ChatGPT Plus podem aceder já a esta nova app de desktop para o macOS, e estará disponível todos nas próximas semanas. A versão dedicada ao Windows chegará mais tarde.

OpenAI também mudou na internet

Para além da apps dedicada ao macOS, a OpenAI também está a atualizar o seu site para acesso ao ChatGPT . Este novo site tem uma interface que inclui um ecrã inicial aprimorado com alterações no layout nas mensagens. A OpenAI revelou que esta mudança deve tornar a sua interface “mais amigável e comunicativa” quando as pessoas estão a interagir com o ChatGPT.

Segundo a OpenAI, a empresa quer que a experiência de interação com o ChatGPT se torne realmente mais natural, fácil. Quer que os utilizadores se concentrem na utilização do ChatGPT e não na interface de utilizador que está disponível em qualquer plataforma, incluindo a Internet.

Estas novidade vêm mostrar a nova aposta da OpenAI para o seu ChatGPT e muitas das suas ferramentas. São um passo importante e que em breve todos vão poder aceder, como complemento ao GPT-4o.