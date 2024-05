Dica: ative já estas 5 opções no Pixel 8a para tirar ainda mais deste novo smartphone

O Pixel 8a da Google chegou, com argumentos que o tornam uma das mais interessantes propostas na sua gama no Android. Agora que está disponível, há alguns passos a serem tomados deste o primeiro momento. Descubra assim as 5 opções que tem de ativar no Pixel 8a para tirar mais deste novo smartphone.

Mesmo tendo uma versão pura do Android, o Pixel 8a está configurado de base para agradar a todos os utilizadores. Está preparado para os utilizadores menos experientes e que querem o máximo com o mínimo consumo de recursos. Os utilizadores mais exigentes podem usar a liberdade do Android e adaptar o seu smartphone. Estas 5 opção parecem lógicas e essenciais.

#1 - Melhore o ecrã com esta simples opção

A primeira opção permitirá tirar ainda mais deste ecrã que melhorar de forma visível face ao modelo anterior. Com a capacidade de atingir os 120 Hz, irá oferecer a melhor imagem nos vídeos e até nas apps e nos jogos. Assim, esta opção tem mesmo de ser ativada.

Para o fazer, os utilizadores devem aceder às definições do Android e escolher a opção Ecrã. Aqui dentro devem descer nas muitas opções até encontra Smooth Display, ativando esta opção. Isso fará aumentar automaticamente a taxa de refrescamento de 60 Hz para 120 Hz.

#2 - Ganhe autonomia com a bateria adaptável

Quem quiser conseguir ainda mais da bateria de 4492 mAh pode fazê-lo de forma muito simples. Bastará ativar a bateria adaptável e assim conseguir que o Android aprenda com a utilização e se adapte para que esta dure ainda mais tempo.

Novamente, devem ativar esta opção dentro das Definições, desta vez escolhendo a opção Bateria. Aqui dentro, devem escolher a opção Poupança de bateria e depois expandir o menu Bateria adaptável. É nesta área que vão ter o interruptor para ativar esta opção.

#3 - Vida mais longa da bateria com uma opção

Outra opção interessante que deve ser ativada para poupar a bateria no Pixel 8a é o carregamento adaptável. Este gere de forma inteligente o carregamento deste elemento, analisando os padrões do utilizadores. Assim, apenas quando estes necessitarem a bateria estará com a carga máxima.

Para ativar esta opção, devem abrir nas Definições a opção Bateria. A seguir devem escolher a opção Carregamento adaptável para assim chegar ao ecrã onde tudo está presente. Ao carregarem no interruptor fica ativo.

#4 - Não perca nada com o histórico de notificações

Algo que está cada vez mais presente são as notificações. A maioria das apps apresenta informação nesta área, que assim se pode tornar um pouco caótica. Para ajudar, o Android deixa agora ter acesso a um histórico de mensagens. Assim esta é mais uma opção essencial no Pixel 8a da Google.

Esta opção acede-se dentro das Definições, indo de seguida para a área associada às Notificações. A opção a seguir é óbvia e chama-se... Histórico de notificações. Isso vai abrir uma área nova onde podem ativar esta opção. É também aqui que estas notificações passadas vão ser consultadas.

#5 - Gestos tornam o Pixel 8a simples de usar

Por fim temos uma das melhores funcionalidades do Android. Falamos dos gestos que podem usar para controlar o Google Pixel 8a. Não falamos de controlar o smartphone, mas sim de, por exemplo, colocar o ecrã para baixo e silenciá-lo ou o toque na traseira para executar uma ação.

Para ativar estes gestos e configurar alguns deles, devem abrir as definições e escolher a opção Sistema. Aí dentro devem procurar a opção Gestos e depois ver a lista presente. Alguns estão já ativos, mas outros podem ser tornados acessíveis e até ver as suas opções ajustadas.

Estes são 5 exemplos de personalizações que podem e devem ativar assim que o Pixel 8a for ligado e configurado. São opções simples, mas que certamente podem mudar o comportamento do Android. Claro que são também aplicáveis no Pixel 8 e Pixel 8 Pro, bem como em outros smartphones com o sistema da Google.