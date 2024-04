Android 15: smartphones vão ficar ainda melhores de usar à noite ou com pouca luz

Ainda que a Google lance novas versões do Android 15, há ainda muito trabalho a ser feito nos bastidores e que não foi revelado. Estas novidades vão chegar mais tarde, mas podem já ser vistas. O código do Android 15 revela muito e desta vez mostrou que os smartphones vão ficar ainda melhores de usar à noite ou com pouco luz.

Ainda que os utilizadores controlem o brilho do ecrã dos seus smartphones, este não é ainda perfeito. As marcas procuram aprimorar muitas áreas, mas nem sempre se focam no que os utilizadores necessitam para poder usar os seus equipamentos de forma mais ajustada ao que pretende.

Assim, a Google decidiu focar-se no Android 15 e colocar aqui alguns extras importantes. Um dos que parece estar já a ser preparado é a possibilidade de diminuir o brilho do ecrã para lá do que é atualmente o mínimo que é oferecido aos utilizadores nos smartphones.

O nome dado a esta nova funcionalidade do Android 15 é "even dimmer" e está relacionada às configurações de brilho do smartphone. O Android já possui uma opção chamada "extra dim" que precisa ser ativada manualmente sempre que o utilizador quiser usá-la.

Não existe ainda uma definição clara sobre o que esta nova opção será, mas a Google já descreve de forma bem clara. Segundo o código presente, este "permitirá que o dispositivo fique mais escuro do que o normal", ou seja, alterando o brilho do ecrã.

Também não fica claro se esta nova opção terá de ser ativada manualmente sempre que o utilizador pretenda ou se esta poderá ser usada em conjunto com outras opções. Em concreto, temos a opção brilho adaptável, que poderá assim ser levada ainda mais longe e ter um brilho ainda menor, para situações extremas.

Esta deverá ser uma novidade que a Google irá mostrar no Android 15 em breve. Com novas versões de testes a chegar em breve, os utilizadores vão poder explorar muitas novidades que entretanto parecem estar a ser preparadas e incorporadas nesta nova atualização.