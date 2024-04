Xiaomi está a trabalhar num SUV e num carro elétrico ainda mais barato

Parece que a Xiaomi não está satisfeita com apenas um carro elétrico no seu portfólio. Informações provenientes da China revelam que a fabricante de smartphones está a trabalhar em dois novos modelos: um SUV e um carro ainda mais económico.

A Xiaomi confirmou que pretende conquistar um nicho importante no setor automóvel e competir frente a frente com marcas como a Tesla, a BYD e a Volkswagen. Já o está a fazer com o Xiaomi SU7, um veículo que acumulou milhares de encomendas na China e atraiu muito interesse no Ocidente - mas não quer ficar por aqui.

O plano da Xiaomi parece estar a ser escrito à pressa, com a fonte a dizer que o SUV será lançado até 2025 e o carro económico até 2026. A ideia é reforçar a sua imagem como uma marca automóvel para validar marcos como a Tesla está a fazer.

Um carro elétrico Xiaomi por 20.000 euros?

Se pensava que o Xiaomi SU7 era barato, é porque não conhecia os planos da empresa. De acordo com a fonte, o carro elétrico económico previsto para 2026 custaria cerca de 150.000 yuan (RMB), o que, à taxa de câmbio atual, se traduz em 19.353 euros.

Para se ter uma ideia, o Xiaomi SU7 começa em 215.000 RMB, cerca de 27.740 euros. Por outras palavras, o veículo supostamente barato representaria uma poupança de 30% em comparação com o modelo atual. No entanto, estamos a falar de preços para a China, porque na Europa será diferente.

Infelizmente, esta é a única informação sobre o modelo económico. A fuga de informação não menciona pormenores sobre o design, as características técnicas ou o público-alvo. Por agora, temos de esperar e torcer para que o preço seja inferior a 20.000 euros e que seja um veículo 100% elétrico.

Um SUV 100% elétrico também está a caminho

É provável que a espera seja mais curta para um SUV 100% elétrico. Este modelo estaria previsto para 2025 e incluiria algumas alterações e sugestões que a empresa já recolheu dos utilizadores. O objetivo da Xiaomi seria atingir um público mais amplo, e começar com um veículo maior e mais familiar parece uma boa ideia.

No entanto, a fuga de informação não menciona o preço, o que sugere que não será uma caraterística tão proeminente como o modelo antes mencionado. Uma olhada no mercado sugere que o preço do SUV da Xiaomi provavelmente será um pouco mais alto do que a versão básica do SU7. Ou seja, um valor algures entre 215.000 e 250.000 RMB, o que daria entre 27.000 e 32.000 euros.

Como deve imaginar, a Xiaomi não revelou nada sobre estas fugas de informação. Além disso, o fundador da Xiaomi, Lei Jun, confirmou que não pode responder se um carro SUV será lançado no futuro, e também não disse nada sobre o alegado carro económico. No entanto, confirmou que vão lançar mais veículos:

O SU7 é o nosso primeiro carro e já teve um desempenho muito bom. Acho que os futuros carros serão definitivamente um grande passo em frente.

Disse Lei numa conferência da Xiaomi.

Leia também: