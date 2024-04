Volkswagen vai investir na China para acelerar o lançamento de elétricos

A Volkswagen anunciou o investimento de 2,5 mil milhões de euros na China para acelerar o lançamento de veículos elétricos.

No sentido de acelerar o lançamento de carros elétricos assinados por si, a Volkswagen anunciou planos para investir 2,5 mil milhões de euros na China. A empresa quer expandir um centro de produção e inovação na cidade de Hefei, na província de Anhui.

De acordo com a informação avançada por Ralf Brandstaetter, membro do conselho de administração do Grupo Volkswagen para a China, a unidade de Hefei ajudará a colocar as tecnologias no mercado cerca de 30% mais rapidamente, à medida que a fabricante de automóveis aumenta a produção de veículos elétricos na China.

Além disso, Brandstaetter partilhou que está, também, a ser preparada a produção de dois modelos da marca Volkswagen, desenvolvidos em conjunto com a parceira chinesa Xpeng, com o início apontado para 2026.

Em 2022, a empresa perdeu o título de marca automóvel mais vendida na China, dando o lugar à fabricante de carros eletrificados BYD. Parece que esse abrandamento motivou uma série de novos modelos, que visam eletrificar o seu catálogo na China e recuperar terreno.

Volkswagen focada também nos veículos autónomos

Conforme vimos aqui, a Volkswagen está muito focada no desenvolvimento de carros autónomos. A comprová-lo estão os planos da empresa para oferecer test drives a clientes ainda este ano, em condições reais de estrada.

O anúncio foi feito durante a conferência de imprensa anual da Volkswagen Commercial Vehicles, por Carsten Intra, CEO da Moia, empresa que opera um serviço de ride-sharing, utilizando veículos autónomos, na cidade de Hanover.

Por forma a "testar realmente a frota", a Volkswagen oferecerá "test drives para clientes", em condições reais de estrada, em Hamburgo e Austin (Texas).

