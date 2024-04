Desde que apresentou o ChatGPT que a OpenAI o tem melhorado de forma visível. Com acesso a mais informação, este LLM tem evoluído e mostrado como pode ser útil no dia a dia em qualquer situação. Agora, a OpenAI está a tornar o ChatGPT mais inteligente e mais rápido, mas só para quem pagar.

ChatGPT mais inteligente e mais rápido

O modelo de negócio da OpenAI é claro e trouxe já muito polémica para o CEO da empresa. Algo que inicialmente se esperava ser aberto e acessível de forma abrangente, acabou por se tornar num serviço pago e que dá limitações a quem não optar por subscrever a sua vertente premium.

Agora, e no resultado das suas melhorias constantes, o ChatGPT recebe mais novidades. Mais do que novas funcionalidades, desta vez surgem melhorias estruturais que o tornam muito mais rápido nas suas repostas e também mais completo e mais inteligente.

O anúncio desta mudança surgiu da própria OpenAI, que revelou no X as novidades esperadas. Estas vão surgir no GPT-4 Turbo, uma melhoria relativamente ao modelo GPT-4 que usa uma linguagem mais coloquial. A empresa revelou que o novo modelo irá melhorar a escrita, a matemática, o raciocínio lógico e a codificação.

Novidades só para quem pagar à OpenAI

Como esperado, o acesso ao novo modelo da OpenAI será limitado por enquanto aos assinantes dos planos Plus, Team e Enterprise. As assinaturas estão atualmente disponíveis a partir de 20 dólares por mês. Não se sabe se estas novidades chegam depois aos modelos gratuitos do ChatGPT e quando isso acontecerá.

O ChatGPT oferecerá respostas mais recentes, já que a nova edição do Turbo utiliza dados, disponíveis até dezembro de 2023. A versão atual do GPT4-Turbo é treinada com dados até abril de 2023, o que representará aqui uma melhoria significativa.

Esta é, certamente, uma melhoria importante no ChatGPT e que os utilizadores vão certamente usar, mesmo que indiretamente. Infelizmente está limitada, mas isto era algo que já se esperava no modelo que a OpenAI tem mostrado nos últimos meses.