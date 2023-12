Intel diz que dezenas de fabricantes de PCs jÃ¡ usam os seus CPUs para IA

Numa era em que tanto se fala da Inteligência Artificial, temos assistido ao curso normal da evolução onde as máquinas já começam a vir equipadas com componentes aptos para esta tecnologia avançada. Neste sentido, agora a Intel disse que dezenas de fabricantes de PCs já estão a usar os seus novos processadores Meteor Lake habilitados para IA.

Dezenas de PCs já virão equipados com chips IA da Intel

De acordo com as notícias avançadas da Reuters, a Intel disse nesta quinta-feira (14) que dezenas de fabricantes de computadores pessoais já estão a usar o seu mais novo chip, o processador da linha Meteor Lake. A empresa diz que tal acontece numa altura em que a marca e os seus clientes estão a tentar atrair os consumidores para estes atualizarem as suas máquinas para uma nova era de chatbots.

As declarações foram proferidas num evento de imprensa em Nova Iorque, onde a Intel disse que a nova oferta destes chips já estará disponível nos computadores da Dell, Microsoft, Lenovo, entre outras marcas, os quais estarão à venda já a partir desta quinta-feira na Best Buy, nos Estados Unidos, na chinesa JD.com, na australiana Harvey Norman, entre outras lojas.

Esta novidade agradou aos investidores, uma vez que após a divulgação da novidade, as ações da Intel aumentaram até 3,6%.

O novo processador, da linha Meteor Lake, é o primeiro da marca que vai conter uma unidade de processamento neural (NPU), que é então uma parte do chip dedicada para trabalhar com tarefas de Inteligência Artificial.

No evento, o CEO Pat Gelsinger disse que a Intel acredita que o uso de seus chips vai tornar os serviços de IA mais baratos, mais rápidos e mais privados do que o uso de serviços baseados em data centers em nuvem. Sobre as Inteligência Artificial em PCs, o executivo disse que "esta será a estrela do espectáculo no próximo ano. Está a liberar-se esse poder para cada pessoa, cada caso de uso e cada local no futuro".