Empregos relacionados com IA são os que mais vão crescer nos próximos anos

A Inteligência Artificial (IA) tem crescido e temos acompanhado todas as impressionantes inovações bem de perto. Feliz ou infelizmente (deixamos ao seu critério), não parará por aqui: os empregos relacionados com a tecnologia são os que mais vão crescer, nos próximos anos.

A investigação foi levada a cabo pelo Fórum Económico Mundial e as conclusões vão ao encontro da tendência que já estamos a detetar, hoje em dia. Apesar de não ser uma tecnologia recente, a IA explodiu em popularidade, há pouco tempo, num fenómeno que não tem em vista o curto prazo.

As ferramentas que estamos já fartos de conhecer, como o ChatGPT, chegaram, há menos de um ano, e mostraram aquilo de que a IA é capaz - de forma até relativamente simples, considerando as suas potencialidades.

De facto, o seu futuro prevê-se risonho, a par do daqueles que se dedicarem a ela. Afinal, os especialistas em IA e aprendizagem automática estão no topo da lista de empregos com crescimento mais rápido, nos próximos anos.

Já pensou em dedicar-se à IA?

Segundo a Euronews, economistas e especialistas em trabalho tentaram prever quais os empregos mais ameaçados pela modernidade e quais aqueles que ela vai permitir que sejam criados.

De acordo com um novo relatório do Fórum Económico Mundial, os especialistas em IA e aprendizagem automática serão os empregos que crescerão mais rápido, seguindo-se os especialistas em sustentabilidade, os analistas de business intelligence e os analistas de segurança da informação.

10. Especialistas em transformação digital 9. Operadores de equipamentos agrícolas 8. Engenheiros de eletrotecnia 7. Engenheiros de robótica 6. Analistas e engenheiros de dados 5. Engenheiros de fintech 4. Analistas de segurança da informação 3. Analistas de Business Intelligence 2. Especialistas em sustentabilidade 1. Especialistas em IA e aprendizagem automática

Por sua vez, os que mais rápido verão os seus empregos a desaparecer serão aqueles que trabalham em bancos e noutros locais semelhantes.

De ressalvar que esta evolução não significa perdas massivas de emprego. Afinal, aqueles que virem as suas funções automatizadas poderão dedicar-se a novas tarefas ou aprender novas skills, de modo a potencializar a sua carreira, na mesma ou noutra área.

O relatório do Fórum Económico Mundial sobre o futuro do emprego baseia-se nos dados de um inquérito sobre as expectativas para os próximos cinco anos de alguns dos maiores empregadores do mundo. Nele participaram 803 empresas, que no total empregam mais de 11,3 milhões de trabalhadores, abrangendo 27 indústrias e 45 economias do mundo todo.