A aposta da Microsoft na IA é algo que surgiu desde o primeiro momento em que a OpenAI revelou o ChatGPT. Esta proposta rapidamente cresceu e deu origem ao Copilot. Com a chegada da versão Pro, a Microsoft muda agora as regras e as borlas parecem estar quase a terminar, com novos limites para a utilização gratuita do Copilot.

O fim das borlas na IA da Microsoft

Foi recentemente que a Microsoft atualizou a sua proposta de IA para que passasse a usar o DALL- E 3 e o GPT-4 Turbo. Estas são novas capacidades que o Copilot ganhou e que abrem novas portas para os utilizadores criarem conteúdos ou simplesmente pedir ajuda para as mais diversas situações.

Estes extras são essenciais para muitos e garante que a IA disponibilizada tenha mais capacidades e ainda mais informação acessível. Esta era uma proposta gratuita, mas que em breve irá deixar de o ser da forma que atualmente é.

Segundo um site da Microsoft, dedicado à IA e ao Copilot, o GPT-4 e o GPT-4 Turbo, os mais recentes modelos de inteligência artificial da OpenAI, vão ter o acesso limitado. Esta redução das capacidades será aplicada apenas aos utilizadores da versão gratuita deste serviço da gigante do software.

GPT-4 e GPT-4 Turbo limitados no Copilot

De entre várias diferenças, a que chama mais à atenção é mesmo esta do GPT-4 e GPT-4 Turbo. Do que é apresentado, apenas será possível usar as versões mais recentes, e por isso mais inteligentes, fora dos horários de maior utilização. Nesses momentos, o GPT-3 deverá estar acessível.

Da mesma forma, a ferramenta de criação de imagens de IA DALL-E está limitada a 15 "créditos" diários. De resto, continuará a ser possível utilizar plugins e GPTs, além de utilizar texto, voz e imagens na pesquisa por conversa.

Esta mudança vem criar espaço para a versão Pro do Copilot da Microsoft. É a forma que a empresa encontrou para monetizar a sua IA e criar níveis de acesso para os utilizadores. Por 22 euros, o Copilot Pro oferece acesso prioritário ao GPT-4 e GPT-4 Turbo, além da opção de utilização nas ferramentas de escritório do Microsoft 365.