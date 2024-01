Não é segredo que o frio tem um efeito negativo nos carros elétricos, em especial nos que não estão preparados para esse cenário. A Tesla terá supostamente essas medidas nos seus veículos, mas agora parece que os carros da Tesla sem bateria amontoam-se junto aos Superchargers no frio extremo de Chicago.

Não é de todo uma situação normal, mas os relatos de problemas com os carros da Tesla acumulam-se na zona de Chicago nos EUA. Este não conseguem carregar nas estações Superchargers da cidade que está a ser afetada por uma onda de frio extremo.

Sabe-se que os carros têm problemas em situações destas, independentemente de serem elétricos ou movido por motores de combustão interna. Nestes últimos é comum falharem no arranque do motor e nos elétricos, é afetado negativamente a sua autonomia e a velocidade de carregamento.

Nesta situação particular, Chicago enfrenta uma onda de frio atualmente. A situação é de tal forma extrema que a cidade tinha uma temperatura de -19C, parecia ser de -29C devido ao vento. Essas temperaturas limite são responsabilizadas pelos problemas nas estações Tesla Superchargers em toda a cidade.

Isso leva a que vários carros da Tesla tenham ficado presos sem bateria e incapazes, ao mesmo tempo, de carregar num Supercharger. Os proprietários relatam que não conseguem começar a carregar os seus veículos após serem ligados a estes carregadores. Vários recorreram ao reboque dos seus veículos, que foram levados para o centro de serviço local da Tesla.

Alguns especialistas sugerem que o problema é causado pelos proprietários dos Tesla que não pré-condicionam as suas baterias antes de as colocar à carga. A Tesla recomenda que este passo seja dado especialmente em condições frias com as que afetam Chicago. Ainda assim, o pré-condicionamento da bateria é feito automaticamente se escolher uma estação Supercharger no sistema de navegação do carro.

Dado que não seja lógico que todos os carros da marca estejam a falhar e que todos os condutores se estejam a esquecer de preparar as baterias, o problema parece ser outro. Parece ser assim possível que os próprios Superchargers estejam a falhar devido ao frio extremo na região. A Tesla por agora ainda não comentou a situação.