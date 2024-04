BYD destaca-se em Portugal: 1000 unidades de carros elétricos vendidos em menos de um ano

A BYD é uma das marcas de carros elétricos que melhor desempenho tem no nosso país. As suas propostas agradam aos consumidores e têm cativado cada vez mais condutores que optam assim pela sua gama. Esta marca veio agora revelar mais sobre o seu último ano e mostrar que superou as 1000 unidades de carros elétricos vendidos em menos de um ano, em Portugal.

A BYD tem conseguido conquistar os diferentes mercados onde está e até consegue ombrear com a Tesla em termos de unidades vendidas.

Com esta onda positiva a dominar a BYD, a marca veio revelar agora como foi a sua chegada ao nosso mercado. Do que revelou, atingiu a marca de 1000 veículos novos vendidos em Portugal; um feito notável para a BYD que ainda não completou um ano de presença no mercado nacional.

O bom desempenho da BYD em Portugal tem tido igualmente relevo a nível europeu, tendo o importador nacional atingido o TOP 3 em termos de marketshare (entre todos os importadores BYD a nível europeu). Por esse facto, foi distinguida pela própria marca como contributo para o desempenho da BYD na Europa.

BYD em pleno crescimento

A nível mundial, a BYD tem superado todas as expetativas, tendo atingido as sete milhões de unidades produzidas. Isso é bem demonstrativo de uma cadeia de fornecimento robusta de ponta a ponta, e um efeito de escala.

Este ano, a BYD tornou-se mais ativa, sendo a primeira marca de mobilidade elétrica a assumir-se Parceiro Oficial do Campeonato Europeu de Futebol da UEFA 2024.

Com os olhos postos no futuro, a BYD compromete-se em alargar e aprofundar as estratégias de localização dos seus produtos, tecnologias, e presença da marca nos mercados internacionais. Quer também continuar a impulsionar a indústria automóvel global para uma era mais sustentável.