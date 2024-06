Combustíveis: gasolina e gasóleo com grande descida. Saiba quanto

Se precisa de abastecer o seu veículo, fique a saber que na próxima semana haverá novos preços para a gasolina e gasóleo. As novidades são bastante boas - ambos descem.

Combustíveis: gasolina e gasóleo descem 3,5 cêntimos

Se estava à espera para saber como se iriam comportar os preços dos combustíveis para a próxima semana (de 10 a 16 de junho), fique já a saber que há notícias. Como referido, haverá uma descida no preço tanto da gasolina como do gasóleo.

De acordo com fontes do setor, o preço médio do gasóleo e da gasolina deverão ambos baixar 3,5 cêntimos por litro.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.