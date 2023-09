A chegada da BYD aos mercados internacionais mostrou de forma clara qual a estratégia da empresa. Quer conquistar uma posição de destaque e aumentar as suas vendas, procurando assumir a liderança. Isso parece cada vez mais perto e em agosto volta a ficar claro. A BYD assumiu a 4ª posição no top global de vendas de carros.

BYD assume a 4ª posição das venda

A informação mais recente vem trazer uma nova posição importante para a BYD. Esta marca chinesa, que está já presente na Europa e em muitos mais mercados mundiais, conseguiu ultrapassar alguns gigantes da indústria mundial, como a Hyundai ou a Ford.

À sua frente, e do que pode ser visto, a BYD tem apenas os gigantes japoneses, que dominam este mercado há vários anos. Ainda assim, a marca chinesa está cada vez mais perto deste trio do topo, podendo bem, em breve, assumir um lugar no pódio global.

Apesar do enfraquecimento da procura no mercado automóvel, a BYD não foi significativamente afetada, uma vez que todas as suas ofertas são veículos elétricos. A marca registou um aumento de 5% nas vendas de automóveis em comparação com julho e ficou apenas 0,1 ponto percentual atrás da Honda, que ocupava a terceira posição.

Mercado global rende-se a estes carros

Em contraste, a Ford abrandou as vendas nos principais mercados onde está presente, que na Europa, quer no resto do planeta. As vendas recuaram uma queda de 6,7% relativamente ao mês anterior, a Ford caiu para o sexto lugar.

A China estimula a procura interna por várias políticas, mas vários fatores anormais afetaram as vendas locais. Acredita-se que à medida que o quarto trimestre se aproxima, os fabricantes de automóveis farão o máximo para garantir uma produção tranquila, entregar rapidamente aos pedidos e estimular as vendas durante a temporada de férias de final de ano.

Esta nova posição da BYD mostra que a marca está a conseguir ultrapassar todos os desafios do mercado global. A concorrência parece estar a reduzir as vendas, em especial nos carros com motores tradicionais. O crescimento que existe, assenta todo nas propostas eletrificadas, nas suas muitas formas.