Microsoft terá tentado vender o Bing à Apple em 2020

Há muito que se fala da possibilidade da Apple criar o seu motor de pesquisa. Depende por agora da Google, mas do que foi revelado, a Microsoft terá tentado um negócio interessante, ao tentar vender o Bing à Apple em 2020.

Microsoft quis vender o Bing à Apple

Depois de muitos anos a tentar conseguir uma posição importante no mercado, o Bing parece ter agora encontrado o seu lugar. Com a ajuda do ChatGPT e da OpenAI a Microsoft criou as ferramentas necessárias para explorar ao máximo esta sua proposta de motor de pesquisa.

Antes deste momento histórico, a Microsoft parecia ter outros planos para o Bing. Do que é avançado pela Bloomberg, citando fontes não identificadas, esta terá tentado vender o seu motor de pesquisa à Apple, adicionando também as equipas que o mantinham e desenvolviam.

Este negócio chegou a ser uma possibilidade bem real e os representantes da Microsoft chegaram a ter reuniões com a criadora do iPhone. Esta última equipa era gerida pelo então vice-presidente de serviços da Apple, Eddy Cue, e a proposta era clara: a Apple devia comprar a divisão Bing.

Pesquisa não agradou à criadora do iPhone

As negociações nunca foram além da fase exploratória, com a Apple a ter alguns para não fazer a compra. Uma delas foi que a Apple estava feliz com a receita obtida com o Google como o seu mecanismo de pesquisa. A empresa também tinha preocupações sobre a capacidade do Bing de competir com o Google em qualidade e capacidades.

Importa recordar que a Microsoft já foi o mecanismo oficial para a pesquisa da Apple. Este cenário aconteceu em 2013, mas foi rapidamente revertido e em 2017, a Apple mudou para a Pesquisa Google como padrão para a Siri. Servia também o Spotlight para Mac e da Pesquisa no iOS.

É curioso ver como tudo poderia ser diferente hoje, caso a Apple tivesse comprado o Bing. Com a sua estrutura teria garantido uma presença importante, que poderia ser elevada ainda mais com a IA que está hoje disponível neste motor de pesquisa.