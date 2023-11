Conheça a Ampere! A nova divisão da Renault dedicada aos carros elétricos e software

Entrou em vigor no dia 1 de novembro a nova divisão da Renault dedicada aos carros elétricos e ao software: a Ampere.

Apesar de se lhe conhecerem os planos há vários meses, a Renault oficializou, no passado dia 1 de novembro, a Ampere.

Com uma abordagem horizontal, esta nova divisão da Renault tem planos para ser mais rápida, mais ágil e mais inovadora do que uma empresa tradicional. Para isso, a fabricante vai transportar e aplicar na Ampere os 15 anos de experiência que consolidou no setor.

A Ampere da Renault procura, assim, democratizar o carro elétrico no mercado europeu, afastando a ideia de que só pode mover-se a bateria quem "tem muito dinheiro".

Nos quadros, a Ampere reúne já 11 mil funcionários, 35% dos quais engenheiros. Mais, possui 11 estruturas em França, incluindo 4 centros industriais: o ElectriCity, composto pelas três fábricas em Douai, Maubeuge e Ruitz, e o de Cléon.

Criar um novo modelo de empresa, especializado em veículos elétricos e software, operacional a partir de hoje: que melhor forma de ilustrar a nossa revolução e a audácia das equipas? Incutir uma visão corporativa sustentável e traduzi-la em cada processo e em cada produto. Construir sobre os alicerces do Grupo e questionar todas as formas de fazer as coisas. Formar uma equipa unida e trabalhar para o coletivo. Aproveitar as nossas raízes francesas e ser líder na Europa. Afirmar o nosso compromisso com os nossos clientes, o nosso planeta e aqueles que nele vivem. O roteiro da Ampere está à altura das ambições do Grupo e estou muito orgulhoso de dar este grande passo.

Partilhou o CEO da Renault, Luca de Meo.

O executivo anunciará a estratégia corporativa da nova divisão do grupo no dia 15 de novembro, durante a celebração do primeiro Capital Market Day da Ampere.