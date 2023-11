Israel intercetou um míssil fora da atmosfera da Terra, na primeira batalha espacial do mundo

Pela primeira vez na história, a Força Aérea de Israel (im inglês, IDF) intercetou, com sucesso, um míssil balístico fora da atmosfera da Terra.

A IDF afirma ter intercetado e neutralizado, com sucesso, um míssil balístico fora da atmosfera da Terra, marcando a primeira batalha militar do mundo no espaço.

O míssil terá sido disparado do Iémen e voado quase 1600 quilómetros, antes de ser abatido pelo sistema Arrow, no dia 30 de outubro.

Israel intercetou míssil fora da atmosfera da Terra

Apesar de a IDF não ter dado muitos detalhes, a milícia Houthi do Iémen assumiu a responsabilidade pelo lançamento do míssil.

Segundo o The Telegraph, a interceção israelita ocorreu acima da fronteira oficial do espaço, conhecida como Linha Kármán, 100 quilómetros acima da Terra.

De facto, as Aerospace Industries de Israel explicaram que o Arrow 2 pode intercetar e destruir mísseis balísticos táticos que se aproximam, e foi "projetado para operar na atmosfera e no espaço".

Apesar disso, está terá sido a primeira vez que o Arrow viu as suas capacidades testadas no espaço. Aliás, este intercetor só foi utilizado duas vezes, em 25 anos, e o seu elevado custo é alvo de duras críticas.

A interceção bem sucedida é muito mais do que proteger os residentes de Eilat e desferir um golpe na arrogância dos Houthis.

Disse um responsável da defesa israelita ao Haaretz, revelando que o Irão apoiou o ataque.

O sucesso desta interceção por Israel sublinha a mestria tecnológica do país e mostra como está pronto para proteger os cidadãos contra ameaças externas. Além disso, destaca a importância do espaço como fronteira emergente para operações militares.