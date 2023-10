Há alguns youtubers que usam diversos métodos de "teste" para captar audiência e fidelizar patrocinadores. Quando saiu o iPhone 15, nas suas várias versões, os youtubers correram para serem os primeiros a fazerem os mais excêntricos "testes": iPhones caíam de todos os lados, eram dobrados, queimados, espetados, derretidos... Resultado: será que, como diz o YouTube, o iPhone 15 Pro Max dobra-se e racha-se facilmente? A Consumer Reports diz que não.

Na semana passada, o canal do YouTube JerryRigEverything descobriu que conseguia partir a parte de trás do seu iPhone 15 Pro Max dobrando-o com as mãos. As pessoas perguntaram-se se a nova estrutura de titânio com bordas arredondadas é menos durável, embora valha a pena notar que o iPhone 15 Pro mais pequeno, de 6,1 polegadas, não rachou da mesma forma.

A Consumer Reports tentou repetir as descobertas com o uso de uma metodologia um pouco mais científica, e descobriu que o iPhone 15 Pro Max não rachou sob a pressão. Esta entidade foi uma das principais críticas do design do iPhone na época do "#Bendgate" do iPhone 6 Plus.

Para memória presente e, sobretudo, futura, o design do iPhone 15 Pro e Pro Max junta o ecrã e o vidro traseiro fosco com uma moldura de titânio à volta dos lados. O titânio é fundido a um chassis interno de alumínio. O titânio em si é um material forte, mas o que as pessoas se têm perguntado é se as arestas arredondadas onde ele se encontra com o vidro fazem com que este seja mais propenso a partir ou rachar, do que o design de arestas planas do 14 Pro.

No vídeo da Consumer Reports abaixo, eles testam o dispositivo usando uma máquina de teste de compressão que aplica 45 quilogramas de pressão ao longo do comprimento do dispositivo. O telemóvel fletiu e recuperou depois de a pressão ter sido libertada, mas não se observaram quaisquer fissuras.

No mesmo vídeo podemos ver que a Consumer Reports também testou o Pro Max numa máquina de teste de queda, na qual um tambor faz o telemóvel cair sobre uma base de pedra 100 vezes seguidas. O telemóvel sobreviveu sem qualquer dano.

Isto significa que o vídeo do JerryRigEverything é falso ou inválido? Claro que não. Mas talvez mostre a responsabilidade de confiar em apenas um teste como prova de que algo é pior.

A verdadeira imagem da durabilidade do iPhone só é revelada no conjunto. Além de que cada um dos utilizadores acrescenta uma cama de realidade única. E é nesse cenário que se revelam as fragilidades e os pontos fortes.

Separadamente, o novo design de titânio do iPhone também foi apontado como o culpado pelos problemas de sobreaquecimento. A Apple divulgou um comunicado este fim de semana indicando que não é esse o caso, e os clientes devem aguardar uma atualização do software iOS 17 em breve, que irá corrigir um erro em que o telefone pode aquecer mais do que o pretendido.

