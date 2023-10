China avanÃ§a nos chips e jÃ¡ ‘sÃ³’ estÃ¡ 4 anos atrÃ¡s da litografia mais avanÃ§ada do mundo

As quizilas entre os Estados Unidos e a China continuam fortes e têm dado azo a várias notícias diárias no mundo tecnológico. Mas se pensávamos que o país asiático ainda estava muito atrasado na indústria de chips, as mais recentes informações indicam que a China já 'só' está 4 anos atrás da litografia mais avançada do mundo.

China tem avançado no mundo dos chips

Aos poucos e poucos, a China tem conseguido ultrapassar algumas limitações impostas pelas sanções dos Estados Unidos da América. E se o país norte-americano considerava que o território rival estava 10 anos atrasado, parece que, afinal, a China só está 4 anos atrás da litografia mais avançada do mundo. E os avanços parecem estar a ser sólidos pois há dois meses o país asiático dizia que estava 5 gerações atrás no fabrico de chips.

Portanto, vários canais de informação consideram que os EUA falharam na sua estratégia. E, tal como muitos acreditavam, estas sanções da administração norte-americana podem estar a ter o efeito contrário e a dar ainda mais motivação à China para arranjar forma de sobreviver e tornar-se o mais independente possível de outros países, conseguindo assim continuar a ser uma potência tecnológica, mesmo com todos estes entraves.

Uma das maiores ameaças da China no campo tecnológico, é o seu SoC Kirin 9000S da HiSIlicon e que equipa os smartphones avançados da Huawei. E a grande surpresa é que, se inicialmente se esperava que este chip fosse produzido num processo de 14 nm, a verdade é que conta com uma litografia de 7 nm, que já não está assim tão obsoleta face àquilo que o mercado atualmente oferece.

Contudo, como os Países Baixos não estão a exportar maquinaria litográfica, criada pela ASML, para a China, o país tem que tentar dar a volta à situação e usar ao máximo todas as máquinas DUV (Ultra Violeta Profunda) e EUV (Ultra Violeta Extrema) que tem da marca holandesa. Até porque foram exatamente essas máquinas da ASML que permitiram à fabricante chinesa SMIC atingir a litografia de 7 nm.

Naturalmente que é preciso um grande investimento para continuar a alimentar estes avanços e, por isso mesmo, a China está atualmente à procura de 41 mil milhões de dólares para o seu Grande Fundo estatal de forma a financiar as ferramentas que fabricam wafers de chips.