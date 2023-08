ASUS revelou as suas gráficas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT TUF Gaming

A AMD já anunciou oficialmente as suas novas placas gráficas que chegam para competir diretamente com alguns modelos dos chips da Nvidia. E agora a ASUS revelou os seus modelos personalizados TUF Gaming das Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT.

ASUS Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT TUF Gaming

Depois do anúncio da fabricante das novas placas gráficas com arquitetura RDNA 3, finalmente as marcas parceiras começam a revelar os seus modelos personalizados. A ASUS continua a ser uma das mais eficazes e pioneiras nestes anúncios e, sem perder tempo, já revelou as suas placas gráficas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT TUF Gaming.

Através da conta oficial da ASUS na rede social Twitter/X, a empresa anunciou a novidade a todos e revelou que os seus modelos personalizados destas duas placas gráficas da AMD vão ficar disponíveis nas cores preto e branco, esta última uma novidade na gama TUF Gaming.

O design dos novos modelos acaba por ser semelhante aos que a ASUS já lançou para chips Nvidia. As placas gráficas apresentam-se com uma configuração de três ventoinhas, cada uma com 11 hélices. O aspeto é simplista, mas robusto, e conta com os traços característicos das GPUs personalizadas da marca taiwanesa.

Tal como já referimos anteriormente, a gráfica Radeon RX 7800 XT vai chegar por um preço recomendado de 549 euros (US$ 599) e irá competir com a GeForce RTX 4070. Já a RX 7700 XT será rival da RTX 4060 Ti e terá um preço recomendado de 489 euros (US$ 459).

As duas novas placas gráficas da AMD vão ser lançadas oficialmente no mercado no próximo dia 6 de setembro, daqui a pouco mais de uma semana.