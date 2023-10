AMD compra startup de Inteligência Artificial para fazer frente à Nvidia

Muitas são as notícias sobre IA que têm surgido nos vários canais relacionados com o mundo tecnológico e a grande parte mostra que a Nvidia está a ser a líder indiscutível deste setor. Contudo, as mais recentes informações revelam que a AMD comprou uma startup de Inteligência Artificial para fazer frente à rival verde.

AMD aposta no setor das IA com compra de startup

Segundo as notícias avançadas pela Reuters, a AMD anunciou nesta terça-feira (11) a compra de uma startup de Inteligência Artificial designada Nod.ai. Esta compra insere-se no esforço da empresa de Lisa Su em reforçar a sua capacidade de software no segmento da tecnologia avançada.

O campo das IA continua a ser amplamente dominado pela Nvidia, que já é rival direta da AMD nas placas gráficas gaming. Mas a empresa vermelha quer tentar reverter a situação e, para isso, pretende então investir de forma significativa em software crítico necessário para os seus chips avançados de IA. Um dos objetivos da AMD é investir e construir uma coleção unificada de software para alimentar vários chips produzidos pelas suas fábricas.

Em entrevista à Reuters, Victor Peng, presidente do grupo Adaptive and Embedded Computing da AMD, disse que "estamos a executar essa estratégia. E fazer isso através de investimentos internos e também de aquisições externas".

A Nod.ai, que é sediada em Santa Clara, na Califórnia, tornou-se na escolha acertada para a AMD uma vez que a sua tecnologia permite que as empresas integrem mais facilmente modelos IA ajustados aos chips da AMD. A startup tem como clientes algumas das grandes operadoras de data centers.

Para já, a empresa de Lisa Su não revelou os termos do acordo. Mas segundo dados revelados pelo PitchBook, a Nod.ai conseguiu arrecadar cerca de 36,5 milhões de dólares com esta aquisição.

Peng disse que a AMD já criou um grupo que se irá dedicar ao trabalho executado pela Nod.ai, o qual contará com 1.500 engenheiros, sendo a maioria de software. Além disso, a empresa tem planos também para contratar mais 300 pessoas este ano e muitas outras em 2024.