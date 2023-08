AMD anuncia oficialmente as gráficas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT

Voltamos à carga com novidades no ramo das placas gráficas, um segmento que ainda é largamente liderado pela Nvidia. Mas agora o destaque vai para a AMD que recentemente anunciou as suas novas GPUs Radeon RX 7800 XT e a RX 7700 XT. Vamos então conhecer melhor estes chips que vão competir com alguns modelos da rival verde.

AMD revela as novas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT

Depois de vários rumores, finalmente a AMD anunciou oficialmente nesta sexta-feira (25) as suas novas placas gráficas Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT. A marca aproveitou o evento Gamescom 2023 para fazer este anúncio e as novas GPUs vão chegar ao mercado no próximo dia 6 de setembro. As placas gráficas contam com o novo chip Navi 32 e mantêm a arquitetura RDNA 3 da AMD.

AMD Radeon RX 7800 XT

Este é o modelo mais poderoso, como seria de esperar, e conta com 60 Unidades de Computação, 120 aceleradores IA, atinge uma frequência base de 2.124 MHz e boost de até 2.430 Mhz. A Radeon RX 7800 XT trará 16 GB de memória VRAM GDDR6, uma interface de memória de 256 bits a operar a uma velocidade de 19,5 Gbps, contando ainda com 64 MB da tecnologia Infinity Cache. A placa gráfica oferece compatibilidade com o CODEC AV1 e conta com um TBP de 263W.

Espera-se que este modelo chegue para competir com a GeForce RTX 4070 da Nvidia. Quanto ao preço, a Radeon RX 7800 XT vai chegar por um valor recomendado de 549 euros.

AMD Radeon RX 7700 XT

Já a Radeon RX 7700 XT traz 54 Unidades de Computação e um clock boost de 2.544 MHz. O modelo oferece uma capacidade de memória GDDR6 de 12 GB, uma interface de memória de 192 bits, velocidade de 18 Gbps e um TBP de 245W.

A concorrente deste modelo será então a GeForce RTX 4060 Ti e vai chegar por um preço recomendado a rondar os 489 euros.

De acordo com alguns gráficos de desempenho comparativos divulgados pela AMD, a RX 7800 XT consegue um desempenho entre 2% e 23% superior ao da RTX 4070, tendo um melhor resultado em jogos otimizado para a linha, como Call of Duty: Warzone 2.0 e Resident Evil 4. Já a RX 7700 XT consegue ser até 31% mais rápida do que a RTX 4060 Ti.

A AMD disse ainda que apenas a Radeon RX 7800 XT será vendida com o modelo de referência da empresa, enquanto que a RX 7700 XT ficará disponível somente em modelos de marcas parceiras.