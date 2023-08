Vacinação contra a gripe passa a ser gratuita a partir dos 60 anos

Há boas notícias para os portugueses. Por despacho assinado da Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, a vacina contra a gripe sazonal passa a ser gratuita, já na época 2023/2024.

A vacina contra a gripe passa a ser gratuita para todas as pessoas com 60 ou mais anos, bem como para outros grupos prioritários a definir pela Direção-Geral da Saúde. Até agora, a vacina era recomendada a todos os cidadãos com 60 ou mais anos, mas só era gratuita acima dos 65 anos, inclusive, pelo que o alargamento agora aprovado garantirá uma maior equidade no acesso permitindo proteger ainda mais pessoas.

A gripe é uma doença viral aguda das vias respiratórias, que pode ter particular gravidade nas pessoas idosas ou com doenças crónicas. A vacinação é uma forma fundamental de prevenir ou de atenuar a doença.

A campanha de vacinação terá início na segunda quinzena de setembro e os utentes com mais de 59 anos, assim como os elegíveis das outras faixas etárias, poderão ser vacinados simultaneamente contra a COVID-19 e contra a gripe.

Recorde-se que, no último inverno, Portugal voltou a ultrapassar a meta de 75% de cobertura vacinal contra a gripe sazonal proposta pela Organização Mundial de Saúde.