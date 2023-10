Não é novidade que Elon Musk tem uma visão futurista que o leva a projetar produtos que muitas vezes ainda estavam na esfera da ficção cientifica. Do Tesla Tunel até às cúpulas da primeira cidade em Marte, tudo deve ser sempre considerado como "viável". Agora foram dadas autorizações para a construção de uma grande infraestrutura em torno da gigafábrica da Tesla no Texas. Mas ninguém sabe o que é, na verdade. Chama-se Giga Water Loop e promete fazer correr muita tinta.

Giga Water Loop na gigafábrica de Austin

A fábrica da Tesla em Austin é uma das seis gigafábricas que o fabricante de automóveis tem no mundo e uma das quatro que produzem os seus carros elétricos. A marca anunciou um projeto misterioso que será desenvolvido muito perto do seu centro de produção no Texas.

A empresa não dá grandes pormenores sobre o assunto, o que suscitou já uma onda de especulação sobre a utilidade da nova mega-estrutura da qual, de momento, apenas se sabe o nome: Giga Water Loop. Um projeto misterioso com uma única certeza: a água.

Elon Musk é fã de grandes e misteriosos projetos, embora, devido à constante atenção mediática que recebe, nem sempre os consiga manter tão secretos como gostaria. O mais recente é a construção de uma misteriosa infraestrutura à volta da Tesla Gigafactory, em Austin, na qual a água terá um papel preponderante, descobriu o portal Electrek.

A natureza do projeto, conhecido apenas como Giga Water Loop, não foi revelada. Isto liga-o diretamente a uma grande infraestrutura de reciclagem de água.

Para que servirá a instalação deste tipo de estrutura no campus da fábrica da Tesla?

Quando Elon Musk revelou o projeto da gigafábrica da Tesla, referiu-se a ela como "um paraíso verde". Na altura, esta afirmação foi interpretada como uma metáfora do centro de fabrico de automóveis que estava a ser anunciado como o porta-estandarte da mudança para um modelo de veículo mais sustentável.

No entanto, a compra de uma pequena empresa em 2021 pode ser a chave para desvendar este mistério. Esta empresa, que Elon Musk comprou por uns simbólicos 3 dólares, encontrou uma forma de fabricar baterias mais baratas e limpas, reutilizando a água para reduzir os custos operacionais até 75%. Assim, se tudo for considerado, a nova infraestrutura poderia ser um sistema de recirculação de água de magnitude gigantesca, com capacidade suficiente para cobrir a taxa de montagem da fábrica.

Aproveitar a contribuição da água para a paisagem. Elon Musk anunciou que o campus que rodeia a fábrica, onde está prevista a construção dos Cybertrucks que já albergam a produção do Model Y, seria uma área de ligação à natureza. De acordo com o multimilionário, o campus tornar-se-ia um passeio ribeirinho com trilhos para caminhadas, ciclismo e acesso a um riacho.

Talvez incluído nestes planos para um ambiente à beira-rio ligado à natureza esteja um grande lago com água recuperada do fabrico das suas baterias.