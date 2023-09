Custos dos EVs são mais elevados e continuarão a ser no futuro, diz CEO da Mercedes

Mesmo que ainda haja quem seja mais cético em relação ao mercado dos carros elétricos, ninguém pode negar que este é um segmento em crescimento, havendo cada vez mais condutores e marcas rendidos. No entanto, recentemente o CEO da Mercedes, Ola Kaellenius, disse que os custos dos carros elétricos são mais elevados e continuarão a sê-lo no futuro.

Custo dos elétricos vai-se manter alto no futuro, diz CEO da Mercedes

Os carros elétricos são um conceito relativamente recente, especialmente quando falamos da sua produção em massa e da adesão de várias empresas, além da Tesla, a esta tendência. No entanto, os componentes que os constroem também têm um valor superior aos componentes que equipam os carros ditos tradicionais.

Desta forma, quem anda a ver modelos de carros elétricos para comprar, já percebeu que estes têm um custo mais puxado. Contudo, há fé de que a produção em massa destes veículos contribua significativamente para a redução do seu preço. Mas na opinião do CEO da Mercedes, tal não irá acontecer. Segundo Ola Kaellenius "os custos variáveis de um carro elétrico são mais elevados. E permanecerão assim no futuro próximo".

No entanto, o executivo explica que o aumento de custo dos EVs para as marcas não será proporcionalmente o mesmo para os consumidores. Ou seja, o custo dos elétricos não vai cair, mas mesmo que aumente muito, o condutor não pagará de forma proporcional esse aumento, mas vai na mesma sentir um incremento no preço destes veículos.

Por sua vez, Kaellenius diz que esse aumento de custo se deve sobretudo às três principais categorias dos elétricos:

Matérias-primas para baterias

Desenvolvimento de software

Preço da eletricidade

A Mercedes diz que a forma de esse aumento não ter impacto no preço final para o consumidor passa por otimizar os custos fixos e a alocação de recursos, sendo que o objetivo é alcançar a mesma rentabilidade tanto nos carros elétricos quanto nos carros a combustão.