F1 vai atribuir o primeiro troféu concebido por Inteligência Artificial no GP do Canadá

Todos os dias podemos afirmar com segurança que a inteligência artificial generativa está em todo o lado. O mais recente exemplo disso veio da Fórmula 1, que anunciou que no próximo fim de semana irá atribuir o primeiro troféu concebido por IA no Grande Prémio do Canadá.

A principal categoria do automobilismo mundial aproveitou a sua parceria com a Amazon, através da AWS, para tirar partido da tecnologia para desenvolver o troféu. Até ao momento, o design do prémio não foi revelado, pelo que os fãs terão de esperar até ao final da corrida para o ver.

De acordo com a F1, a AWS explorou uma variedade de designs "tradicionais e elegantes" para o GP do Canadá e aplicou a sua inteligência artificial generativa para chegar ao design final. Já houve alguma confusão nas redes sociais, uma vez que a ESPN partilhou a notícia com uma imagem de um troféu gerado por IA e muitos pensaram que esse era o aspeto oficial. No entanto, não é esse o caso.

Embora a Fórmula 1 ainda não tenha mostrado o design do troféu do GP do Canadá, revelou alguns detalhes interessantes. De acordo com a categoria, o prémio incluirá detalhes em honra do país que acolherá a corrida. Especificamente, a folha de ácer da bandeira canadiana e o rio São Lourenço, que faz fronteira com o circuito de Montreal.

Entretanto, a AWS lançou um breve teaser do troféu do GP do Canadá, mas sem revelar o seu design final. Curiosamente, a empresa elaborou um pouco mais sobre a forma como abordou este processo com a sua equipa de design e em colaboração com as autoridades da F1.

Como é que a Amazon criou o troféu do GP do Canadá de Fórmula 1?

A Amazon utilizou o seu gerador de imagens Titan para criar o troféu que será atribuído ao vencedor do GP do Canadá de Fórmula 1 no domingo. A empresa afirmou que os seus designers conseguiram criar centenas de desenhos em segundos, utilizando instruções em linguagem natural.

Depois de obterem o aspeto e a sensação desejados, os fabricantes de troféus utilizaram a inteligência artificial generativa para criar múltiplas variantes do mesmo desenho. Isto foi crucial para alcançar uma estética que pudesse ser traduzida para a vida real através do trabalho de um artesão.

Algumas das imagens iniciais tinham limitações em termos de manufacturabilidade e peso, e preocupações com a integridade estrutural. Os designers exploraram sugestões alternativas para produzir imagens consistentes com o estilo da AWS e para cumprir os requisitos de design do troféu definidos pela F1.

Afirmaram. Assim que o design final do troféu para o GP do Canadá foi finalizado, foi encomendada a um ourives britânico a produção do troféu.

Mas a história não acaba aqui

A Amazon e a Fórmula 1 lançaram uma aplicação através da qual o público pode criar os seus próprios troféus de IA generativa. Aqueles que a utilizarem participam num concurso onde podem ganhar bilhetes para dois para um Grande Prémio de F1 do calendário de 2025.

Além de aproveitar a IA generativa da AWS para criar o troféu do GP do Canadá, a Fórmula 1 planeia adotá-la noutras áreas. Um dos projetos em desenvolvimento é o Statbot, um chatbot para as equipas de produção responsáveis pela transmissão televisiva das corridas em todo o mundo. A ferramenta irá processar e fornecer dados históricos das corridas em segundos, enquanto atualmente essa informação tem de ser pesquisada manualmente.

A F1 também vai utilizar a tecnologia para analisar os problemas técnicos que ocorrem fora da pista durante os fins-de-semana de corrida. O GP do Canadá terá início na sexta-feira com as duas primeiras sessões de treinos, enquanto o terceiro treino e a qualificação terão lugar no sábado. No domingo, a corrida terá início às 19:00 horas (18:00 UTC).

