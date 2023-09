Análise: coluna bluetooth Tronsmart Bang Max com ligação para guitarra e microfone

As festas em família e com amigos são sinónimo de música e, por isso, é importante ter um bom sistema de som. Existem hoje colunas portáteis de excelente qualidade e a Tronsmart Bang Max é um desses casos que ainda cria um ambiente mais envolvente graças ao sistema de luz integrado que interage com a música. Venha conhecer esta grande e potente coluna bluetooth, que ainda permite a ligação de guitarra e microfone, elevando ainda mais as suas potencialidades numa festa.

Principais especificações

A Tronsmart Bang Max é uma nova coluna sem fios da linha Bang da Tronsmart que, tal como o nome já revela, é um modelo grande. É grande em tamanho, em potência e em qualidade de reprodução.

Oferece ligação Bluetooth 5.3 (ou com fios) e tem uma potência de 130W. Integra 3 tipos de altifalantes (com tweeters duplos, médios e woofers) para um equilíbrio excelente entre graves, médios e agudos.

Inclui o típico sistema de luzes LED posicionado na lateral da coluna e com modos que podem ser escolhidos pelo utilizador ou variar com a batida da música.

A bateria que integra garante, segundo o fabricante, consegue uma reprodução de música que pode variar entre as 10 e as 24 horas. Evidentemente, a autonomia vai depender muito do material auxiliar utilizado, do volume e se as luzes estão ou não ligadas. A carregar demora cerca de 5 horas.

A Tronsmart Bang Max integra tecnologia patenteada SoundPulse, proporcionando um som mais alto e de maior potência do que as colunas comuns. Outra das particularidades desta coluna é que pode ser ligada num conjunto de até 100 outras colunas Bang, através da tecnologia Tronsmart TuneConn, com o objetivo de amplificar a experiência audiovisual.

Os utilizadores, via app, poderão ajustar alguns parâmetros, nomeadamente, os modos de reprodução como Sound Pulse, Classical, Deep Bass, Rock e o Customize, ainda que limitada.

Adicionalmente, tem certificação IPX6, de resistência a água, e permite carregar outros dispositivos como um powerbank.

A caixa traz apenas a coluna Tronsmart Bang Max, cabo de carregamento USB, cabo jack 3.5mm macho/macho (para interface aux-in) e o manual de instruções rápidas.

Construção e design da Tronsmart Bang Max

A Tronsmart Bang Max, mantém a mesma imagem das outras colunas da mesma linha, mas bem maior e mais pesada que as versões Bang, Bang Mini e Bang SE. Mede 470 x 199 x 260 mm e pesa 5,98 kg, combinando o plástico com uma malha macia na zona dos altifalantes, e com a borracha dos botões.

Tem uma pega que acompanha toda a estrutura, com a inscrição da marca e, nas laterais, destacam-se as luzes LED que podem variar de cor conforme a preferência do utilizador ou com o ritmo da música. Nas laterais estão também posicionadas as "membranas de ressonância" para os graves.

Abaixo da pega, para o lado da frente, existem vários botões e indicações importantes ao funcionamento.

Primeiro, existem depois os LEDs indicadores do nível de bateria, seguido do botão de Power. Depois surge os botão para o Bluetooth, volume (-), Play/Pausa, volume (+), o botão para o emparelhamento em stereo, SoundPulse e TuneConn. Há ainda um botão Echo.

Na traseira encontram-se as várias interfaces de ligação protegidas por uma borracha forte, garantindo assim a proteção contra entrada de água. Tem uma porta USB-A, ligação DC, porta aux-in, slot para cartão microSD, input para microfone e para guitarra (ou outro microfone). Cada uma destas últimas ligações tem associado um botão de controlo de volume e de ganho.

Conectividade

A tecnologia Bluetooth 5.3 não é só para reprodução de música, onde pode usar também para chamadas (já que dispõe de microfones). Há que falar na tecnologia Tronsmart TuneConn que permite ligar até 100 colunas Tronsmart Bang Max em perfeita sintonia. Tínhamos apenas uma coluna para testes, pelo que a sua eficácia não pode ser comprovada nesta análise.

No caso da ligação de microfone e guitarra, o delay existe mas é quase impercetível e não incomoda nada enquanto se toca. A qualidade é relativamente boa, principalmente para um conceito de festa mais reservada, entre amigos.

Qualidade de som da Tronsmart Bang Max

A coluna Tronsmart Bang Max foi criada para estar colocada, essencialmente, em espaços abertos (ao ar livre) ou em salões de grande dimensão. É mesmo considerada uma coluna para festas, onde as pessoas querem conversar mas também usufruir de boa música ambiente.

Tem uma amplitude de som muito grande, com graves e os agudos muito equilibrados. Com o som num nível muito elevado ainda se garante que não há distorção de som, mas há um limite que poderá variar com o estilo musical e com o modo escolhido.

Há ainda que destacar a tecnologia SoundPulse que realmente garante um aumento do volume de som face a todos os outros modos, sem que isso prejudique a qualidade da reprodução.

Veredicto

Nesta faixa de preços e com ligação Bluetooth, esta foi a primeira coluna que testei com possibilidade de ligação de guitarra e microfone. Trona-se assim perfeita para animar uma festa além da simples playlist num ambiente mais amador. Além disso, tem também o modo karaoke disponível.

A qualidade das colunas Tronsmart já aqui foi comprovada por nós em várias análises e, uma vez mais, fiquei muito satisfeita com o som reproduzido e a potência. A aplicação, não sendo muito completa, já permite alguns ajustes e pode ser encarada como um aspeto mais positivo, considerando que nem todos os modelos são suportados por app.

Tal como já foi referido, a autonomia varia muito dependendo do volume, das ligações auxiliares. Durante os tempos de teste, com o volume mais ou menos a 50%, foram gastos 40% de bateria em 6 horas. Os testes feitos com ligação de guitarra e microfone não foram suficientes para avaliar o desempenho em termos de autonomia, apenas serviram para comprovar a qualidade da ligação que, tal como já referido, supera as expectativas.

A Tronsmart Bang Max está disponível por XXX €....