Não ande com o carro na reserva! Saiba quais os problemas…

Quando se fala em manutenção de veículos, o que não faltam por aí são mitos. Relativamente ao combustível, há muitas informações que às vezes adquirimos sem qualquer tipo de validade. Será que faz mal andar com o carro na reserva? Saiba o que dizem os entendidos na matéria.

Quando damos por ela é normal que o nível de combustíveis esteja em limites mínimos. A luz indicadora acende e somos informados que temos autonomia para mais X quilómetros. Quando a luz acende, há quem tente encontrar de imediato um posto de abastecimento. Há outros condutores que deixam andar até ao limite dos limites. Mas, será que faz mal andar com o carro na reserva?

Segundo o ACP, a reserva é um depósito extra e depende da idade do carro. Nos veículos mais antigos, pode haver um depósito de combustível secundário que armazena o combustível extra quando o automóvel entra na reserva. Atualmente, este “depósito extra” deixou de existir, ou pelo menos de forma separada, e encontra-se incorporado no depósito principal de combustível. A reserva corresponde a 10% ou 15% da capacidade total do depósito de combustível.

Andar na reserva faz mal ao carro?

De acordo com ACP não deve andar com o carro na reserva. Se esta situação acontecer esporadicamente, não há problema, mas se adia frequentemente o abastecimento e circula quase sempre na reserva, pode estar a danificar o seu automóvel. São duas as razões principais que originam problemas: resíduos e impurezas e esforço da bomba de combustível. Neste último caso, sempre que se anda na reserva, a bomba de combustível é obrigada a fazer um maior esforço. Especialmente em subidas, descidas ou curvas, pois o combustível acaba por abanar no depósito. Ao trabalhar mais forçadamente, a bomba está em sobreaquecimento, e pode haver maior desgaste.

Evite também deixar esgotar o combustível da reserva pois porque pode estar a contribuir para vários danos no catalisador.