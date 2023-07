“Os carros que o mundo quer comprar”: um mapa com as marcas mais cobiçadas

Este mapa mostra, de forma visualmente simples, as marcas de carros que as pessoas mais querem comprar, em 180 países diferentes. Espreite-o, mas não espere ser surpreendido.

A AutoTrader, uma empresa dedicada à compra e venda de carros novos e usados, lançou um documento, onde compila os "Carros que o Mundo Quer Comprar". Tão simples quanto isto: quais os modelos que os cidadãos dos vários países mais ambicionam ter?

No estudo, a empresa analisou dados do Reino Unido, onde está sediada, mas também procurou dar uma resposta global, considerando 180 países. A ideia é mostrar quais os carros mais populares e as marcas mais cobiçadas, ao redor do globo.

Os resultados apresentados pela AutoTrader dizem respeito, conforme explicou, à monitorização das centenas de milhares de anúncios de veículos, todos os dias.

Com cerca de 450.000 anúncios de automóveis online, os nossos analistas têm estado a verificar o mercado da AutoTrader para revelar quais os carros que o Reino Unido mais quer comprar.

Relativamente ao páis, a fabricante mais procurada é a BMW, com o Série 3 a liderar o top da lista de desejos. A par deste modelo, estão o Volkswagen Golf e o Mercedes-Benz Classe C.

Qual é a marca de carros mais cobiçada, em Portugal?

Durante o estudo, a AutoTrader analisou dados globais de pesquisa sobre cerca de 200 marcas, em 180 países, de modo a perceber quais os carros que o mundo mais quer comprar.

De forma pouco surpreendente, tendo em conta o que temos vindo a saber sobre as vendas de carros, nos últimos tempos, a Tesla foi a marca de carros mais procurada, em todo o mundo, liderando o top em 39 países, nomeadamente, em Portugal, 25 dos 50 estados dos Estados Unidos da América, Canadá, França, Espanha, Alemanha, Austrália, Emirados Árabes Unidos e Escandinávia.

A seguir à fabricante de Elon Musk, chega o Jeep, o segundo carro mais procurado, ocupando a primeira posição em 27 países, incluindo Islândia, México, Argentina, Índia e Filipinas.

Depois, destaque para o terceiro e quarto lugares, ocupados pela BMW e pela Toyota, respetivamente. A alemã ficou em primeiro lugar em 20 países, incluindo o Reino Unido, África do Sul, Estónia e Jamaica, e a japonesa é a fabricante mais procurada na Namíbia, Lituânia e Venezuela.

A Mercedes fecha o Top5 das marcas que o mundo mais quer comprar, ocupando o primeiro lugar em 11 países, nomeadamente, Arábia Saudita, Malásia e Porto Rico.