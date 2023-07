É verdade… O seu teclado também pode ser hackeado

Os teclados são uma parte essencial dos computadores pessoais que as pessoas utilizam para escrever todo o tipo de informação. Com isto, levanta-se a questão: os teclados podem ser hackeados? De certa forma, sim. Mas existem medidas que pode adotar para evitá-lo.

Como é que os teclados são hackeados

O hacking de teclado significa que um atacante monitoriza ou manipula a entrada de dados do teclado de outra pessoa. Este tipo de ataque pode levar à captura secreta de informações escritas pelo utilizador e à sua utilização para fins não tão bons. Existem vários tipos de hacking:

Ataques de Keylogger

O keylogger é um tipo de software ou hardware que regista todas as teclas digitadas num teclado. Os keyloggers podem capturar as palavras-passe dos utilizadores, informações de cartões de crédito e outros dados sensíveis. Estes ataques são frequentemente efetuados de forma dissimulada e podem ser difíceis de detetar pelos utilizadores.

Ataques wireless

Os teclados wireless utilizam tecnologias sem fios, como a radiofrequência ou o Bluetooth, que transmitem as informações introduzidas por uma pessoa para o computador através de um transmissor. Os atacantes podem capturar as informações do utilizador através da monitorização ou interrupção desta comunicação wireless.

Ataques baseados em software

As vulnerabilidades em componentes de software, como drivers de teclado e definições, podem dar aos atacantes acesso aos dados introduzidos pelo utilizador.

O que são ataques de acesso físico?

Os ataques de acesso físico referem-se a tentativas não autorizadas de obter controlo de um dispositivo informático através da manipulação direta dos seus componentes de hardware. Um destes ataques envolve a manipulação de teclados.

Para esse vetor de ataque, um atacante pode inserir alguns implants de hardware no seu teclado. O atacante tenta roubar as combinações de palavras-passe capturando as teclas e enviando-as para um recetor externo.

Os ataques de acesso físico a teclados podem explorar a sua manipulação, bem como outras vulnerabilidades relacionadas com o dispositivo de entrada. Por exemplo, os atacantes podem tentar manipular portas USB ou conectores trocados entre o teclado e o computador. Ao alterar a ligação USB, os atacantes podem manipular o processo de transmissão de dados, injetar comandos maliciosos ou obter informações sensíveis.

Como evitar o hacking de teclado

Embora existam métodos de ataque poderosos, também existem medidas para o ajudar a proteger-se desses ataques:

Atualizações regulares de software

Manter os drivers do teclado e o software de segurança atualizados é crucial para manter uma defesa robusta contra estes ataques. Ao instalar regularmente as atualizações mais recentes fornecidas pelos fabricantes de teclados e fornecedores de software de segurança, pode reduzir significativamente o risco de ser vítima.

Os drivers de teclado funcionam como a interface entre o teclado físico e o sistema operativo, assegurando uma comunicação e funcionalidade sem problemas. Drivers desatualizados ou vulneráveis podem fornecer um ponto de entrada para os hackers explorarem e obterem acesso não autorizado ao sistema.

Para além destes drivers, é igualmente importante manter o software de segurança atualizado. O software antivírus, anti-malware e de firewall foi concebido para detetar e atenuar potenciais ameaças.

Garantir a segurança física

Quando o computador não está a ser utilizado, é altamente recomendável bloquear ou ocultar o teclado de forma segura. Isto serve como um impedimento contra ataques físicos e acesso não autorizado. Em alternativa, pode guardá-lo numa gaveta ou armário fechado à chave, garantindo que fica fora da vista e do alcance de potenciais intrusos.

As medidas de segurança física são particularmente importantes em ambientes partilhados, como escritórios ou espaços públicos. Mesmo que confie nos seus colegas ou nas pessoas que o rodeiam, é essencial tomar precauções.

Ligações wireless seguras

Para as pessoas que utilizam teclados wireless, a segurança da ligação é da maior importância. A utilização de um protocolo de encriptação robusto é crucial para salvaguardar os dados transmitidos. É aconselhável escolher um que suporte um padrão de encriptação seguro, como o Advanced Encryption Standard (AES). Além disso, os utilizadores devem ter cuidado ao ligarem-se a qualquer rede wireless, garantindo que é segura e fiável.

Leia também...