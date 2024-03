Como utilizar o Apple Watch para encontrar caminhadas nas proximidades

Caminhar faz bem à saúde. Dito isto, o Apple Watch é um excelente companheiro para os caminhantes, permitindo-lhes registar os seus treinos e as calorias queimadas. Mas com as atualizações recentes, o smartwatch também pode ajudar a encontrar caminhadas. Vamos ver como.

Embora o principal wearable da Apple tenha há muito tempo a capacidade de registar caminhadas, passeios ao ar livre e outros exercícios, a empresa de Cupertino tem vindo a tornar o Apple Watch cada vez mais útil para os entusiastas do ar livre.

Por exemplo, o relógio pode ajudá-lo a navegar em áreas com pouco sinal com mapas de trilhos descarregados offline. Claro, há também o modelo Ultra - uma versão robusta do "vestivel" que é feita especificamente para desportos radicais e utilização ao ar livre.

No watchOS 10, a Apple também incluiu vários recursos que tornam muito mais fácil usar o Apple Watch para encontrar caminhadas nas proximidades e, potencialmente, localizar outros pontos de referência ou atrações interessantes. Eis o que deve saber.

Como utilizar o Apple Watch para encontrar caminhadas

Desde que o seu Apple Watch esteja a executar o watchOS 10, pode utilizar a aplicação Apple Maps incorporada no seu relógio para encontrar trilhos nas redondezas

1 - Abra a aplicação Apple Maps no seu Apple Watch; 2 - Toque no ícone Procurar e escreva "trilhos"; 3 - Rode a Coroa Digital para procurar trilhos e, em seguida, toque num resultado para obter mais detalhes e direções.

Depois de procurar os trilhos mais próximos, cada potencial caminhada aparece como um ponto verde no mapa. O nome de cada trilho específico aparece na parte inferior do ecrã do Apple Watch.

Para além dos trilhos perto de si, pode também procurar trilhos noutros locais. Basta utilizar o dedo para navegar para outra área no mapa, tocar no botão de pesquisa e procurar "trilhos". Em vez de lhe mostrar caminhadas perto da sua localização, a aplicação mostra-lhe trilhos na área do mapa.

Também pode utilizar a Siri no Apple Watch para encontrar trilhos próximos com um comando de voz como "trilhos perto de mim".

É importante referir que não verá apenas o nome dos trilhos. A aplicação Apple Maps também inclui detalhes como:

Comprimento;

Elevação mais alta;

Elevação mais baixa;

Distância da sua localização atual até ao início do trilho mais próximo.

Funcionalidades semelhantes no smartwatch Apple

A nova funcionalidade de localização de trilhos é um complemento às funcionalidades de descoberta existentes na versão watchOS do Apple Maps, incluindo a capacidade de ver guias locais e encontrar serviços próximos a partir do Apple Watch.

Por exemplo, existe uma nova opção de mapa topográfico que permite ver a elevação local. Isto facilita a identificação do grau de dificuldade das potenciais caminhadas nas proximidades!

A aplicação Apple Maps na Apple também inclui agora um anel de raio de caminhada, como se pode ver acima. O anel de raio permite-lhe ver quanto tempo demora a chegar a pontos de interesse, atrações, trilhos e muito mais.

Por outras palavras, o Apple Watch está a tornar-se um dispositivo ainda melhor para os caminhantes de todos os tipos. Boas caminhadas!