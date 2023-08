Rumo à versão final, que estará apenas a algumas semanas, a Apple disponibilizou mais uma versão beta dos seus sistemas operativos. No caso do iOS 17, a empresa deixou várias dicas, além de novas funcionalidades para o Action Button (ou botão de ação).

Ontem, ao final do dia, a Apple lançou uma nova versão beta para o iOS, iPadOS, watchOS e macOS Sonoma. No que diz respeito ao iOS 17 beta 7 as novidades já conhecidas começam-se a cimentar, mas aparecem outras.

Na versão beta lançada na semana passada, vimos ajustes nalgumas funcionalidades, entre elas o botão de atender/desligar a chamada que mudou de lugar.

O que há de novo no iOS 17 beta 7?

Além das novas funcionalidades já conhecidas, como o recurso StandBy, a transcrição de mensagem de áudio na app Mensagens, app Mapas com mapas em offline, o FaceTime na Apple TV, o NameDrop, e muitas outras, como podemos ver aqui, agora apareceu um novo widgets do Shazam e, vestígios de um "action button" que funcionará como atalho para um maior número de funcionalidades.

Segundo alguns rumores, este botão aparecerá no iPhone 15 Pro e assumirá certas funcionalidades como, por exemplo:

Acessibilidade : acesso a funções de acessibilidade como leitura de páginas, zoom do ecrã, etc.;

: acesso a funções de acessibilidade como leitura de páginas, zoom do ecrã, etc.; Atalhos : acesso rápido aos atalhos criados ou descarregados pelos utilizadores para uma infinidade de funções;

: acesso rápido aos atalhos criados ou descarregados pelos utilizadores para uma infinidade de funções; Modo silencioso : para manter a funcionalidade do botão atual;

: para manter a funcionalidade do botão atual; Câmara : acesso rápido à câmara ou tirar uma foto de modo imediato;

: acesso rápido à câmara ou tirar uma foto de modo imediato; Lanterna : controlar a lanterna com um toque direto neste botão;

: controlar a lanterna com um toque direto neste botão; Concentração : Ativar e desativar os modos programáveis de Concentração;

: Ativar e desativar os modos programáveis de Concentração; Lupa : ativará a câmara para funcionar como lupa;

: ativará a câmara para funcionar como lupa; Tradução : acesso rápido à app de tradução para traduções de voz ou texto;

: acesso rápido à app de tradução para traduções de voz ou texto; Voice Memos: para gravar apontamos por voz de forma rápida.

Ao que tudo indica, este "botão de ação" será uma evolução do botão Toque/Silêncio, que deixará se ser um botão seletor simples, para passar a ser um botão programável, tal como o do Apple Watch Ultra.

Como tal, nesta versão, foram descobertos novos padrões de feedback tátil para quando o utilizador ativa ou desativa o Modo Silencioso. Os novos padrões fazem o telefone vibrar com mais destaque quando o utilizador alterna entre os modos, o que deve ser bastante útil para novos telefones com botão de ação.

Potencialmente, também haverá um novo botão na Central de Controlo para Modo Silencioso nos novos iPhones – e não será uma surpresa se a Apple adicionar um indicador na Barra de Status para mostrar quando o telefone está em silêncio.

A par destas novidades no iOS 17 beta 7 para programadores, a empresa de Cupertino também disponibilizou a mesma beta para os utilizadores inscritos no Apple Beta Software Program.

Como é da praxe, esta versão beta 7 está disponível não só para o iOs 17, como para o iPadOS 17 e watchOS 10. Ficou também disponível o macOS 14 Sonoma beta 6.