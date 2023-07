Apple volta a lançar o iOS 17 beta 3 para programadores

Depois de lançar o iOS 17 beta 3 para os programadores na quarta-feira passada, a Apple agora relançou uma versão atualizada. O mesmo acontece com o macOS Sonoma e do tvOS 17.

Apple ainda está a fazer testes de novos mecanismos

Não está claro o que essas versões relançadas oferecem, se é que oferecem alguma coisa, mas há rumores de que a Apple está a preparar-se para o lançamento da versão beta pública.

Foi sugerido que a primeira versão beta pública do iOS 17 será lançada já esta semana, pelo que é apenas uma questão de tempo até que os não programadores possam descarregar o software e experimentá-lo.

O lançamento final do iOS 17 não vai acontecer até setembro, aliás, como é normal, já que sai junto com os novos dispositivos que a empresa irá lançar, mais especificamente o iPhone 15.

Há igualmente informações que a Apple está a "trabalhar numa correção para uma atualização do Rapid Security Response (Resposta Rápida de Segurança) lançada na segunda-feira que corrigiu um exploit conhecido que atingia o WebKit".

Aparentemente, o lançamento fez com que alguns sites se recusassem a carregar para aqueles utilizadores afetados. Esta correção irá chegar, contudo, a todos, apenas a Apple não deu qualquer informação sobre a data de lançamento.

As atualizações Resposta Rápida de Segurança (Rapid Security Response) da Apple são normalmente utilizadas para corrigir problemas de segurança, mas é possível que possamos esperar que este mecanismo também seja utilizado para corrigir este novo bug, por exemplo.

Juntamente com o lançamento do iOS 17 em setembro, também podemos esperar que o iPad, Apple Watch, Mac e Apple TV recebam as suas próprias atualizações de software importantes. Todos eles estão atualmente a ser executados através dos seus respetivos programas beta.