Apple lança iOS 16.6 beta 5 antes da próxima atualização de software do iPhone

Esta versão continua em desenvolvimento, mesmo já com o iOS 17 a todo o vapor. Se ainda está habilitado a receber o iOS 16.6 beta 5, então tem novidades fresquinhas.

A Apple está a desenvolver o iOS 17 e lançou já 3 versões beta. Começam já as novidades a mudar a forma como os utilizadores usam algumas ferramentas do iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e computadores Mac. No entanto, o iOS 16 ainda não chegou à versão final.

O que há de novo no iOS 16.5 beta 5?

Ainda há versões beta a lançar. O iOS 15, por exemplo, chegou à versão 15.7.X como uma opção para utilizadores que atrasam a atualização para o iOS 16.

O iOS 17 também elimina o suporte para o iPhone X, iPhone 8 e iPhone 8 Plus. Isso significa que este ciclo de desenvolvimento do iOS 16 também marcará as atualizações finais para estes telefones. No entanto, a Apple continua a lançar atualizações de segurança para hardware executando versões mais antigas do iOS por vários anos.

No entanto, aproveitando o momento, a empresa lançou uma importante correção de segurança para todos os iPhones e iPads.

A atualização é para o iOS 16.5.1 e utiliza o sistema Resposta Rápida de Segurança. Este sistema permite que as atualizações de segurança que não afetam o firmware do dispositivo sejam instaladas automaticamente de forma opcional.

Especificamente, a atualização de segurança de hoje aborda uma vulnerabilidade que a Apple acredita ter sido ativamente explorada. A correção de segurança resolve o problema e é altamente recomendada para todos os utilizadores.

iOS 16.5.1 (a) e iPadOS 16.5.1 (a)

Detalhes fornecidos pela Apple abaixo:

Lançado em 10 de julho de 2023

WebKit Disponível para : iOS 16.5.1 e iPadOS 16.5.1 Impacto : O processamento de conteúdo web pode levar à execução arbitrária de código. A Apple tem conhecimento de um relato de que este problema pode ter sido ativamente explorado. Descrição : O problema foi resolvido com controlos melhorados. CVE-2023-37450 : um investigador anónimo



Além desta versão, outras betas para programadores estão atingindo a sua quinta versão hoje, incluindo iPadOS 16.6, tvOS 16.6, macOS 13.5 e watchOS 9.6.