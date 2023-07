O jato privado de Elon Musk já pode ser seguido no Threads

É quase como um jogo do gato e do rato. Jack Sweeney é um jovem que tem como passatempo partilhar a localização do jato privado de Elon Musk e o facto de ter sido banido do Twitter tem motivado a partilha desta informação nas redes concorrentes. O @ElonJet já pode ser seguido no Threads.

Com mais de 100 milhões de utilizadores, o Threads de Zuckerberg é extraordinário caso de sucesso do universo das redes sociais. Apontado como uma cópia do Twitter, o Threads é uma extensão do Instagram para que as pessoas possam comunicar através de pequenos textos, partilha de links e imagens.

Ora, depois de @ElonJet ter sido banido do Twitter, na sequência de uma perseguição a Elon Musk, quando estava com o filho no carro, Jack Sweeney, voltou à rede social para partilhar a localização do jato privado do magnata... mas com um ligeiro atraso.

Com a ascensão da rede social Threads, eis que @ElonJet já tem conta criada com mais de 84 mil seguidores.

A segunda publicação de Sweeney na conta @elonmusksjet no Threads foi feita diretamente para Mark Zuckerberg, onde pergunta ao fundador da Meta se pode permanecer na plataforma. Provavelmente, não porque partilha a localização do jato privado de Musk, mas porque também criou uma página dedicada ao acompanhamento do jato privado de Zuckerberg, a @zuckerbergjet.

Essa conta ainda não tem nenhuma informação ao vivo, mas Sweeney já monitoriza ativamente os movimentos do jato de Zuckerberg nos serviços Facebook e Instagram da Meta há algum tempo, ainda que a conta do Facebook não esteja atualmente disponível.

Apesar desta informação não ser confidencial, a verdade é que se for partilhada em tempo real nas plataformas mais populares, poderá colocar em causa a segurança dos magnatas. Ainda assim, se a rede concorrente ao Twitter mantiver a informação relativa a Elon Musk disponível, a tensão entre os dois poderá tornar-se ainda mais hostil.