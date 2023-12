Como fazer upload de conteÃºdos com mais qualidade no Instagram

O Instagram é uma rede social de partilha de fotografias e vídeos, na qual os utilizadores podem partilhar todo o tipo de conteúdo. Contudo, por predefinição, o Instagram não faz uploads com a melhor qualidade. Em vez disso, uma opção "escondida" permite fazê-lo. Descubra onde se encontra esta opção.

Se sentir que os seus vídeos, fotografias e reels estão um pouco desfocados ou pixelizados quando é dado o upload para o Instagram, ou se a qualidade for inferior à que gostaria que fosse, ative esta definição oculta da rede social para ativar os carregamentos de vídeos e fotografias com a melhor qualidade.

Como ativar o upload de alta qualidade no Instagram

Quer publicar as suas fotografias e vídeos no Instagram com a máxima qualidade? Veja como ativar esta funcionalidade:

1. Aceda à aplicação do Instagram.

2. Vá até ao seu perfil e clique no hambúrguer localizado canto superior direito.

3. Agora, vá a "Definições e privacidade".

4. Arraste para baixo e clique em "Qualidade dos conteúdos".

5. Finalmente, clique em "Carregar com qualidade mais elevada".

Pronto, agora as suas fotografias e vídeos publicados no Instagram terão a melhor qualidade possível. Obviamente a definição também existe na app para Android.

Não se sabe porque é que esta definição está desativada por predefinição, mas presumivelmente é para poupar largura de banda e tornar as publicações mais rápidas. E, tendo isso em conta, é importante perceber que, ao ativar as opções de carregamento de vídeos e fotografias de alta qualidade, poderá utilizar mais largura de banda da sua rede, dados móveis e poderá demorar um pouco mais a publicar o seu conteúdo no Instagram.

Para a maioria dos utilizadores da rede social vale a pena, mas se estiver preocupado em conservar a largura de banda ou os dados, poderá não querer utilizar esta definição.

Há também uma definição para "Desativar reprodução de vídeo HDR" que alguns utilizadores podem gostar de ativar, especialmente se ficarem incomodados com o facto de alguns vídeos do Instagram aumentarem o brilho do ecrã.