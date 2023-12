GTA VI estÃ¡ ao rubro: fÃ£s tentam construir mapa com base no trailer e em fugas de informaÃ§Ã£o

A loucura em torno do GTA VI ainda agora começou. Embora a Rockstar Games se mantenha em silêncio depois de lançar o primeiro trailer, este tem tantos pormenores que a comunidade está a analisá-lo pixel a pixel à procura de pistas que revelem novidades sobre o jogo. No entanto, um grupo de fãs está a dar um passo em frente: estão a tentar descobrir o mapa.

Provavelmente lembra-se que, no final do ano passado, a Rockstar Games sofreu uma invasão na sua rede interna. A situação permitiu que o atacante, um adolescente de apenas 17 anos, acedesse a material confidencial do GTA VI. Tudo explodiu quando partilhou os ficheiros em vários fóruns na Internet. A grande maioria são screenshots e vídeos de jogabilidade de uma fase preliminar do jogo.

Desde então tem havido uma iniciativa no Reddit - e não só - que envolveu várias pessoas. Todas elas passaram meses a tentar construir o mapa de Leonida, o estado onde Vice City está localizado. Acreditem ou não, os seus progressos têm sido surpreendentes. Considerando, claro, que nunca vimos uma única imagem do mapa, nem mesmo na fuga de informação.

Esta semana, o seu trabalho intensificou-se quando a Rockstar finalmente partilhou o primeiro trailer do GTA VI. O vídeo, embora breve, tem sido muito útil para esta comunidade, pois permitiu-lhes confirmar a presença de certas áreas.

O Mapa do GTA VI

É importante referir que este não é o único grupo de jogadores cujo objetivo é criar o mapa do GTA VI. No entanto, a imagem acima é a proposta mais realista. Evidentemente, a comunidade está a basear-se no mapa real de Miami, a cidade em que Vice City se inspira.

No primeiro trailer foi possível ver locais que existem de facto na vida real. Isto ajudou a ter uma ideia da escala do cenário do GTA VI, que deverá ser maior do que San Andreas no GTA V.

Curiosamente, no fim de semana passado, foi divulgado um vídeo no TikTok que mostra uma área do palco. O interessante é que, de acordo com a pessoa por detrás da publicação, o mapa do GTA VI é quase duas vezes maior do que o do GTA V.

Isto não deve ser uma grande surpresa, uma vez que há algumas imagens no trailer que revelam um mapa enorme, com arranha-céus a aparecer ao longe. Por outro lado, já foi confirmado que as paisagens naturais serão uma parte fundamental de Leonida, pelo que a Rockstar terá de arranjar espaço para todas as suas ambições.

