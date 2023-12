GTA 6 bate recorde com 100 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas

A Rockstar revelou o que há muito os jogadores aguardavam, o trailer do novo Grand Theft Auto 6, mais uma edição de um dos mais populares jogos lançados desde sempre. E depois dessa revelação, o trailer do GTA VI conseguiu já bater o seu primeiro recorde ao ter 100 milhões de visualizações no YouTube nas primeiras 24 horas.

GTA 6: 100 milhões de visualizações no YouTube em 24 horas

Depois de mais de 10 anos após o lançamento do Grand Theft Auto V, que chegou em setembro de 2013, finalmente começam a chegar as novidades oficiais do novo Grand Theft Auto VI. Para grande entusiasmo dos jogadores, a Rockstar Games revelou nesta terça-feira (5) o primeiro trailer oficial da nova edição do jogo.

Tal como seria de prever, uma enorme multidão de jogadores e curiosos apressaram-se a ver o que a criadora de jogos desvendou. E de acordo com as últimas informações, o GTA 6 já bateu o seu primeiro recorde ao contar com 100 milhões de visualizações no YouTube em pouco mais de 24 horas. E foi então o primeiro vídeo não musical mais visto da plataforma da Google nas primeiras 24 horas.

Pode ver o trailer no vídeo seguinte:

Este recorde estava na posse do conhecido milionário youtuber Mr Beast devido a ter conseguido obter 59,4 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas após o seu lançamento. E o recorde foi superado em apenas 13 horas. Para além disso, as 100 milhões de visualizações são superiores à quantidade obtida pelo antecessor Grand Theft Auto V.

No momento em que escrevo este artigo, o vídeo conta com mais de 110 milhões de visualizações e está em primeiro lugar nos vídeos mais populares do YouTube. Além disso, o trailer tem ainda já mais de 9 milhões de gostos.

Através dos comentários deixados, podemos ver vários elogios ao jogo e à Rockstar Games, nomeadamente ao nível da qualidade gráfica do título, e também alguns utilizadores a brincarem com o facto de ter demorado mais de uma década a chegar a nova versão do jogo.

O Grand Theft Auto 6 vai chegar em 2025 para a PlayStation 5 e para as Xbox Series X e Series S, mas ainda não há uma data definida para a sua chegada para PC.