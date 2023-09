Procura um especialista em reparações de smartphones? Conheça a NP4

Apesar do crescimento do mercado online, as lojas físicas continuam a ser um local de proximidade, de confiança, e não perderam relevância com o online. A NP4, uma cadeia de lojas de comércio e reparação de produtos tecnológicos, oferece um acesso rápido e fiável a uma gama de produtos e a assistência técnica.

A NP4 Game & Smartphone está no mercado desde 2006 e conta com uma vasta experiência no segmento da tecnologia.

Especialistas em reparações de equipamentos, a empresa tem também uma larga oferta de produtos, passando pelos smartphones, acessórios e videojogos.

A empresa dedica a sua atenção ao mercado dos jogos, consolas e outros dispositivos. Contudo, é no segmento dos smartphones que a NP4 se destaca.

Além dos preços em conta e da qualidade dos produtos, os clientes têm ao seu dispor seguros e facilidades de pagamento - especialmente aqueles que procuram, por exemplo, adquirir iPhones mais acessíveis (seminovos, com garantia).

Na NP4, a estrela é o serviço de reparação diferenciado: reparações rápidas, sem custos de orçamentação e destinadas a todo o tipo de equipamentos.

Lojas físicas aproximam o cliente da qualidade

A evolução tem sido constante e, depois de mais de 15 anos desde a abertura da primeira loja, com 10 metros quadrados, em Matosinhos, a NP4 Game & Smartphone conta com oito lojas físicas e cerca de 45 colaboradores. O dia de hoje marca a abertura do nono espaço: a primeira concept store oficial da polaca 3mk, em Portugal.

Esta parceria nasceu de um trabalho conjunto entre a NP4 Game e a AvailableGadget, a distribuidora oficial da marca 3mk, em Portugal.

Partilhou Fábio Marques, CEO da NP4 Game & Smartphone.

Em todas elas, os clientes podem encontrar os mais variados gadgets, desde smartphones, de marcas como a Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, Redmi e ZTE, até consolas, videojogos, computadores e acessórios gaming, sejam estes comandos, cadeiras, ou outros.

Além disso, podem recorrer à NP4 para colocação de películas e outros complementos para smartphones, e para reparações de qualquer tipo, sendo assegurada a gratuitidade do orçamento.

De modo a facilitar o processo de compra aos clientes, a NP4 é ainda intermediária de serviços de pagamentos repartidos com contratos com a FLOA e a Cofidis, bem como intermediária de seguros para smartphones e tablets.