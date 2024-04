F1 Manager 2024 posiciona-se na grelha de partida

A Frontier Developments anunciou recentemente F1 Manager 2024, e o seu lançamento no próximo Verão, para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One. Venham saber mais um pouco.

Os amantes de jogos de Fórmula 1 certamente conhecem F1 Manager, a série de jogos de estratégia dedicados ao rei dos desportos motorizados.

Tratam-se de jogos que convidam os jogadores a criar e gerir a sua esquadria de Fórmula 1 e tentar atingir o estrelato. Este ano, F1 Manager está de regresso com F1 Manager 2024.

Os jogadores terão, nas suas mãos, pela primeira vez, a possibilidade de criar de raiz a sua esquadria de Fórmula 1 e geri-la a seu bel-prazer. Das suas escolhas, irá sair o destino dos seus pilotos e da sua equipa, durante a temporada de 2024 e além.

Seja no Modo Create a Team (novidade acima indicada) ou no Modo Carreira, o objetivo será o de levar a nossa esquadria ao topo mas existem ainda outros modos bastante interessantes.

Para todos os que apreciam os momentos históricos da modalidade, existirá o modo Race Replay que permite aos jogadores reviverem alguns dos momentos mais impactantes deste excitante desporto motorizado, que é a Fórmula 1.

Conforme referi acima, pela primeira vez na história de F1 Manager, os jogadores terão a oportunidade de criar, gerir e evoluir a sua equipa personalizada até que o podium se torne o seu lugar habitual.

A capacidade de personalização no momento de criação da equipa é grande, desde o nome, aos logos e bólides ao dispor dos nossos pilotos mas, as tarefas não se ficam por aí. A negociação com sponsors, identificação e recrutamento de novas estrelas para o volante dos nossos carros,... há muito mais para tratar e gerir.

Um fator importante para o sucesso da nossa equipa é a gestão dos desenvolvimentos das nossas equipas de research. Aproveitando o tempo entre corridas, a nossa equipa de engenheiros tem a função de desenvolver novas técnicas, tecnologias e equipamentos para tirar mais sumo dos veículos e condutores.

F1 Manager 2024 introduz ainda um novo sistema de "mentalidade", tanto de condutores, como do staff, o que faz com que a gestão de recursos humanos, tendo em atenção à personalidade de cada um seja ainda mais importante.

No que respeita ao asfalto, os jogadores podem esperar toda a excitação que F1 Manager já nos habituou, com corridas frenéticas e repletas de situações com que terão de saber lidar. Para isso terão ao seu dispor várias ordens e instruções a dar para os seus pilotos que podem passar por instruir para ultrapassar um adversário, ou outro tipo de medidas estratégicas.

Como podem ver, há muito para descobrir em F1 Manager 2024. O que acham? Interessados?

F1® Manager 2024 será lançado neste Verão, para PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 e Xbox One.