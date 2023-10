O Halloween também chega aos The Sims

É verdade! O Halloween está mesmo quase a chegar e, os The Sims também vão ter a oportunidade de participar com algumas promoções que chegam agora e mesmo a tempo, da noite mais assustadora do ano. Venham ver!

The Sims, o simulador da vida real como originalmente foi batizado, está bem e recomenda-se. Com o lançamento regular de novos conteúdos e expansões, o jogo da Maxis apresenta uma longevidade extremamente interessante, sendo já um case study.

Com o aproximar do Halloween, aproximam-se também promoções para os nossos Sims poderem usufruir. Estas promoções, encontram-se disponíveis desde dia 26 de outubro até ao próximo dia 2 de novembro, através das plataformas EA app e Steam.

The Sims 4 Halloween Bundle on Steam

Transforma os teus Sims e as suas casas para o Halloween com The Sims 4 Werewolves Game Pack, The Sims 4 Vampires Game Pack e The Sims 4 Spooky Stuff Pack. Este conjunto estará disponível para compra por tempo limitado entre 19 de outubro e 2 de novembro de 2023.

A vida no lado selvagem. Os nossos Sims vão-se transformar num lobisomem e abraçar (ou lutar) contra a sua natureza animal. Para além de mostrarem uma forma temível, os Sims lobisomens terão temperamentos e capacidades únicas, serão afetados pela fase da lua e vão experimentar eventos de vida específicos dos lobos.

Alfa ou lobo solitário? Poderemos criar a nossa identidade de lobisomem à medida. Fomos mordidos ou nascemos de uma família de lobisomens? Seja como for, agora é altura de decidir o tipo de lobo que queremos ser e para tal, teremos de encontrar um bando para passar a noite, conhecer o nosso parceiro destinado no topo de Howling Point, ou evitar tudo isso e vive como um lobo solitário.

Criar Vampiros. Por outro lado, com novas opções no Create A Sim, vamos poder criar Sims vampiros que podem ser sedutores ou assustadores. Poderemos escolher os seus dentes, juntar olhos luminosos e misteriosos, ou até personalizar a sua Dark Form exclusiva, na qual se transformarão se ficarem furiosos ou quiserem assustar outros Sims.

Libertar poderes sobrenaturais. Os nossos Sims irão ganhar dezenas de poderes únicos que dão aos vampiros a capacidade de controlar a mente dos Sims e de invocar energia espiritual. O equilíbrio é essencial e utilizamos essas nossas capacidades para melhorar as nossas fraquezas e desbloquear novos poderes vencendo duelos épicos para avançar de categoria.

Estação de esculpir abóboras. E que tal um pouco de criatividade com os nossos Sims e transformar abóboras em arte. Os Sims fantasma podem colocar uma vela acesa em cima das suas cabeças! Mas cuidado com os Sims traquinas que preferem pisar a admirar.

