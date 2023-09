Crusader Kings III atinge marca bem redonda

A Paradox Interactive anunciou recentemente números bastante interessantes acerca do seu jogo de estratégia histórica, Crusader Kings III. Venham conhecê-los...

Crusader Kings é uma série de jogos de estratégia da Paradox Interactive que atrai o interesse de milhões de jogadores em todo o Mundo, muito em parte pelo facto de assentar a sua jogabilidade e narrativa, em factos históricos.

Lançado em 2020, Crusader Kings III, transformou-se num titulo de sucesso, mostrando que existe espaço no mercado para jogos desta natureza que mistura História, com intriga e narrativas fortes.

Esta série da Paradox acaba por ganhar um papel de destaque nos videojogos, pois foge realmente aquilo a que se costuma ver em jogos de estratégia históricos. Apesar de se poder encetar guerras com outras nações, o foco principal do jogo será talvez, na diplomacia e tráfico de influências e casamentos arranjados. trata-se de um jogo épico decorrendo na Idade Média e que se estende por gerações.

A Paradox revelou recentemente os números de Crusader Kings III, que é o mesmo que dizer que, desde 2020 até agora o jogo já foi vendeu 3 milhões de cópias.

Ao longo dos últimos anos, muitos milhares de jogadores de Crusader Kings travaram inúmeras batalhas por muitos tronos em muitas regiões do mundo. O trailer agora revelado, ilustra todos esses combates e muito mais:

"Os últimos três anos foram extremamente trabalhosos e empolgantes, e é emocionante ver tantas pessoas a gostarem do que construímos” afirmou Alex Oltner, Game Director do jogo. “Crusader Kings III é um jogo muito especial que, de certa forma, consegue atrair quase todo o tipo de jogadores - conquistadores, guerreiros, construtores de impérios, criadores de histórias, e românticos. A resposta à Expansão Tours & Tournaments foi bastante gratificante e deu-nos tantas ideias novas para trazer ao jogo que nos encontramos extremamente excitados. Toda a equipa está extremamente agradecida a todos os que nos ajudaram a criar Crusader Kings III e torná-lo no jogo de sucesso que se veio a tornar."

Crusader Kings III encontra-se no mercado desde 2020 e é um jogo de estratégia que foi lançado para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.