Análise Football Manager 2024 (PC)

Football Manager já se encontra entre nós desde o ano passado, com Football Manager 2024 mas não poderia deixar de deixar uma opinião sobre o jogo, assim como uma homenagem ao que esta série tem representado para os apreciadores de gestão e do desporto rei.

Antes de avançar, não poderia deixar de fazer uma breve alusão ao passado mais distante de Football Manager e das suas origens.

Creio não chocar ninguém ao afirmar que Football Manager nasceu como Championship Manager, nos finais do século passado. Tratava-se de um jogo que "cabia" numa simples diskette de 3.5 HD e que revolucionou o que havia de gestão desportiva na altura.

Apesar de nos tempos que correm, podermos ter várias ligas em cada jogo, na altura as coisas não eram bem assim. Havia jogos para cada uma das mais importantes ligas europeias: CMITA (Itália), CMENG (Inglaterra), CMPOR (Portugal), CMESP (Espanha).

Championship Manager, que ficou mais tarde conhecido como o "jogo das caricas", evoluiu ao longo dos anos e adquiriu uma crescente complexidade. Complexidade essa que lhe permitiu ir reproduzindo de forma cada vez mais profunda e complexa, toda a realidade da gestão dos clubes modernos.

No entanto, algures no inicio deste século, a Eidos e a equipa de desenvolvimento do jogo entraram em rota de colisão e foi criada a Sports Interactive que deu origem ao Football Manager que conhecemos hoje. Championship Manager continuou o seu caminho (até se omitir), enquanto que Football Manager cresceu e tornou-se no complexo e robusto simulador de gestão dum clube de futebol que é hoje.

Football Manager 2024 já por cá anda há algum tempo (desde Novembro do ano passado) e, apesar de manter todos os níveis de vicio e empolgamento que o caracterizam, a verdade é que a edição deste ano não apresenta assim tantas melhorias (visíveis) como se poderia eventualmente esperar.

Também não é algo que choque, até mesmo porque a complexidade e profundidade do jogo já não deixam margem para grandes saltos evolutivos. Mas, não quer isso dizer que não os haja, até mesmo porque a comunidade de jogadores, mantém uma pressão alta junto da equipa da Sports Interactive com pedidos e solicitações de melhorias...

E precisamente uma dessas solicitações tem vindo a ser no sentido de melhorar o sistema de treinos e uma das novidades é efetivamente uma das componentes do sistema de treinos: criação/gestão de lances de bola parada.

Este ano, as preces dos jogadores foram finalmente ouvidas e a Sports Interqctive desenvolveu um écran especifico para os jogadores poderem criar as suas táticas para os lances de bola parada.

Verdade seja dita, trata-se de uma extensão do que já havia nas versões anteriores. Com algumas tweaks e melhorias, vem-se a revelar como uma forma simples e transparente de criar e gerir os lances de bola parada, tal e qual como o jogador os idealiza para a sua equipa.

Efetivamente, trata-se de uma inclusão interessante que apazigua os jogadores que tanto pediram por ela, ficando no entanto, ainda uma ligeira sensação de que poderia ir mais além.

Outro aspeto inovador que Football Manager 2024 traz consigo, refere-se aos processos de compras e vendas de jogadores. Para tal, foi feita a inclusão de intermediários para transferência de jogadores. Esses intermediários permitem encetar conversações com agentes de jogadores alvo de forma mais simples.

Por um exemplo, se o agente de um jogador que queremos vender se revela como uma "pedra no sapato" podemos contratar um intermediário para agilizar o processo e seguir por outras vias.

Na prática, após a requisição dos préstimos destes intermediários, apenas teremos de esperar por 2-3 dias até recebemos uma resposta ou proposta, sendo um processo que simplifica bastante o processo negocial de venda/compra de jogadores ultrapassando aspetos entediantes e morosos de contatos com agentes, propostas feitas e declinadas, contra propostas,...

Ainda no que respeita a transferências e empréstimos, a Sports Interactive implementou em Football Manager 2024 outras melhorias bem-vindas, especialmente no caso dos empréstimos. Quando emprestamos um jogador, passamos a ter a oportunidade de lhes instruir objetivos para o período de empréstimo, criando assim uma cenourinha que os motive a darem o melhor de si, durante o tempo que estão ao serviço de outro clube.

É algo de quase supérfluo mas que faz sentido no contexto do jogo e na realidade, sendo que a sua efetividade no decorrer do jogo se revela no final da época quando forem feitas "as contas" finais.

Há ainda, a oportunidade de delinear objetivos semelhantes aos jogadores do nosso plantel, de forma a incentivá-los e motivá-los a darem mais. Quando criticamos um jogador, poderemos ter a oportunidade de lhes criar espaço e motivação para melhorar, por exemplo, sugerindo-lhes o objetivo de marcar x golos ou x assistências. Isso vai aumentar a sua "fome de jogo" e, consoante a sua personalidade e forma, dar-lhes um boost para as suas prestações futuras.

Mas no que respeita a transferências, existe ainda uma outra novidade em Football Manager 2024: Transfer Room. Segundo a Sports Interactive, trata-se de algo que vai crescer ainda mais nas futuras edições de Football Manager e que irá funcionar como um centro de processos de transferência de jogadores, provenientes dos vários clubes e divisões do jogo. Em Football Manager 2024 funciona um pouco como o "Oferecer a Clubes" de Football Manager 2023.

Já relativamente ao que se passa no relvado, os jogadores vão encontrar em Football Manager 2024 bastantes melhorias gráficas das movimentações dos jogadores. os jogadores movem-se de forma mais orgânica e com maior fluidez, sendo que dá para ter uma melhor noção da capacidade tática e técnica de cada um, nos diferentes momentos de jogo.

No aspeto tático, torna-se mais visível a capacidade de reação das equipas aos lances e ocupam o relvado de forma mais realista e mais efetiva, representando as instruções que lhes foram dadas no preview do jogo, ou mesmo no decorrer do mesmo.

Destaque ainda para a inclusão de uma nova posição: Inverted Full Back. Trata-se de uma posição influenciada pelo posicionamento de Kyle Walker no Manchester City. Basicamente, trata-se de um lateral típico quando a equipa tem a posse de bola mas que, no momento defensivo se cola aos centrais, fazendo um terceiro defesa central.

Também a posição de Libero recebeu melhorias acerca das suas movimentações. Novamente, baseando-se em John Stones do Manchester City, o libero tem agora a possibilidade de se chegar ao meio-campo quando a equipa se encontra com posse de bola, recuando para central quando a defender.

Tratam-se de pormenores mas que no computo geral da equipa e da movimentação da equipa, apresentam o seu impacto direto no equilíbrio das forças nas várias áreas do campo e retratando a realidade de forma mais fidedigna.

Adicionalmente, e tal como costuma ser feito a cada nova edição, a Sports Interactive melhorou o sistema de diálogo com os jogadores e outros intervenientes do jogo, com novas respostas (mais 2000 novas interações) e, mais importante, com respostas mais lógicas em relação ao contexto da conversa.

As conversas são mais fluídas e mais equilibradas, fazendo mais sentido no contexto daquele momento.

Football Manager 2024, apesar de não ser uma revolução da série, é e continuará a ser, o melhor jogo do género. Mesmo apesar de existirem algumas alternativas (até mesmo para mobile), a verdade é que nenhuma consegue atingir o nível de profundidade e complexidade (no bom sentido) que Football Manager adquiriu ao longo dos anos.

Quem era fã, certamente irá se manter como fã! Quem ainda não conhecia Football Manager vai, certamente, sentir-se numa primeira abordagem, esmagado pela quantidade e diversidade de dados mas, se sobreviver a isso, irá apaixonar-se perdidamente pelo jogo.