Redes Sociais continuam a ganhar força na divulgação de notícias

Desde que apareceram as primeiras redes sociais, que este tipo de canais tem vindo a ser usado para os mais diversos fins. Na área da informação, as redes sociais têm vindo a dominar, cada vez mais a distribuição de notícias. Media vão ter de se adaptar.

Além das redes sociais há mais tendências... Inteligência Artificial, a verificação de factos...

O primeiro relatório deste ano do Observatório Ibérico de Média Digitais e da Desinformação, IBERIFIER, é sobre o tema das novas tendências de média para 2025/2030. Entre as conclusões do documento “Análise de tendências e inovação para o ecossistema mediático de Espanha e Portugal”, sobressai o caminho que já está a ser percorrido no campo da Inteligência Artificial, IA, a verificação de factos para combater a desinformação – que tem ganho sofisticação -, e a aposta em formatos visuais, vídeos para alcançar os mais jovens.

O relatório destaca também que há cada vez menos pessoas dispostas a consumir notícias extensas, preferindo conteúdos mais compactos. Ainda segundo o estudo, as redes sociais serão cada vez mais dominantes na distribuição de notícias e os media terão de adaptar as suas estratégias de comunicação "a um contexto de alteração de algoritmos e de saturação de informação, mais radical que nunca". Os vídeos curtos, vídeos verticais, são também cada vez mais uma tendência e isso comprova-se com o sucesso do TikTok.

No estudo é ainda possível encontrar a avaliação por temática, com algumas das declarações proferidas pelos entrevistados: do “Fact checking”, à IA, negócios, empresas, cultura jornalística, entre outros.