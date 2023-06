Uma das funcionalidades mais usadas no Chrome é mesmo o seu gestor de password. Muitas vezes de forma quase inconsciente, os utilizadores armazenam ali esse elemento essencial. Para ajudar, a Google estará a preparar uma novidade. Em breve será possível partilhar as passwords do Chrome de forma simples.

Sendo uma ferramenta usada de forma constante, os utilizadores do Chrome acabam por ver com bons olhos a chegada de novidades a este browser. Muitas vezes de forma quase impercetível, mas a verdade é que estas são muito úteis.

É nesta categoria que se encaixa algo que foi encontrado no Chrome, numa das suas versões de testes. No código presente, está uma nova opção, que permitirá aos utilizadores partilharem as suas passwords com outros.

Ainda está longe de ser uma realidade, mas foi possível encontrar este novo botão, pronto para assumir a função. Sem qualquer confirmação oficial, parece estar a ser preparada para ser uma funcionalidade que será lançada em breve neste browser.

There will be an option to "share" passwords on Chrome's new password management page, Google has already added the new button but it still doesn't work:https://t.co/nJiqSt2f3Q

.https://t.co/Mh776H9KAX pic.twitter.com/66DUSGLtkR — Leopeva64 (@Leopeva64) June 27, 2023

A nova opção por agora ainda não está funcional, mas encaixa-se bem no que a Google tem estado a desenvolver para o seu browser. Houve uma aposta grande na gestão de passwords nas últimas versões, com áreas dedicadas e mais visíveis e poderá ser uma evolução lógica.

Não se sabe ainda ao certo como poderá ser usada, mas parece lógica e previsível a forma como poderá ajudar os utilizadores. Ao permitir a partilha, torna simples uma função que muitos não concordam que exista, por poder quebrar a segurança deste elemento.

Não sendo a primeira vez que este tema surge, resta saber se a Google o vai assumir. Não há qualquer confirmação de que algum dia venha a estar acessível ou sequer se vai continuar a ser desenvolvido. A verdade é que parece existir e certamente que muitos a vão querer usar no Chrome.