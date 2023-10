CEOs das Big Tech são os mais ricos do mundo… Mas têm salários de 1 dólar

No caso de Steve Jobs, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg e Elon Musk o salário de 1 dólar é o menos importante. Um estudo de uma da consultora de investimentos analisou os bónus dos executivos de topo das Big Tech - e os números são astronómicos.

Steve Jobs, Sergey Brin, Larry Page, Mark Zuckerberg e Elon Musk receberam 1 dólar enquanto diretores executivos das empresas que fundaram. Outros, como Warren Buffett, igualam o seu salário ao de muitos dos seus empregados com salários anuais brutos de 100 mil dólares.

No entanto, as suas fortunas continuam a crescer ano após ano graças ao "bónus" adicional que recebem todos os anos. Estes bónus podem ascender a vários milhares de milhões de dólares. Portanto, pelo menos no caso deles, o salário é o menos importante. Um estudo da consultora de investimentos The Stock Dork analisou os seus bónus e os números chegam a ser ridículos.

Fora raras exceções, a maioria dos CEO das Big Tech tem salários relativamente "baixos" (com todas as aspas possíveis), considerando baixo um salário de milhões de dólares por ano para dirigir uma empresa com um orçamento superior ao PIB de muitos países. A principal razão para a fixação de salários simbólicos, como o salário de 1 dólar de Mark Zuckerberg, deve-se à tributação dos rendimentos do trabalho por oposição aos investimentos financeiros.

Por outras palavras, para pagar menos impostos, os fundadores e os diretores executivos preferem receber um salário base simbólico, sobre o qual é calculada uma série de impostos federais e estaduais, e depois receber um bónus anual de milhões de dólares sob a forma de ações da empresa, que recebem uma carga fiscal menor. No caso do CEO da Meta, esse salário de 1 dólar foi complementado por um "bónus" extra de 27 milhões de dólares.

Os bónus de Elon Musk

No seu conjunto, Elon Musk é de longe o CEO mais bem pago do mundo. Nos últimos cinco anos, recebeu um bónus anual médio de 456.7 milhões de dólares. O recorde absoluto foi estabelecido em 2018, quando o bilionário embolsou um bónus de quase 2.3 mil milhões de dólares em opções de ações.

Já o chefe da Alphabet recebeu um bónus médio de 98.2 milhões de dólares por ano durante os últimos cinco anos. No entanto, a forma como recebeu esse bónus nem sempre foi da mesma forma ou no mesmo montante. Por exemplo, em 2019, Pichai recebeu 276.6 milhões de dólares em ações da empresa, enquanto em 2022 ele recebeu 10 milhões em dinheiro e 42.2 milhões em opções de ações.

Oracle e Amazon igualam os seus bónus

Os diretores executivos da Amazon e da Oracle, os controversos Andy Jassy e Safra Catz, respetivamente, receberam bónus superiores a 50 milhões de dólares, o que os coloca em terceiro e quarto lugar, respetivamente, na lista dos que mais ganham. Tal como acontece com o CEO da Google, o seu salário e a forma como o recebem mudou nos últimos cinco anos.

Em 2021, a Amazon pagou ao seu CEO 211.93 milhões de dólares em opções de ações, enquanto o CEO da Oracle teve que esperar até 2022 para receber um bônus de 129.27 milhões.

É surpreendente encontrar na quinta posição o CEO da Apple, que em 2023 se posicionou como a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de 3 biliões de dólares. Com esta atitude, a Apple mostra que preferiu consolidar a sua posição no mercado antes de entregar o bónus ao seu CEO.

Apesar disso, Tim Cook embolsou uma média de 43.95 milhões de dólares por ano nos últimos cinco anos. Em 2022, Cook optou por diversificar e recebeu 12 milhões de dólares em dinheiro e 83 milhões de dólares em opções de ações da Apple.

Leia também...