Jovens desempregados: Europa oferece experiência profissional no estrangeiro

Conhece jovens desempregados, à procura de uma experiência desafiante? A iniciativa europeia ALMA oferece uma experiência profissional e pessoal no estrangeiro a jovens desfavorecidos com menos de 30 anos.

Conforme mencionado pelo Euronews, cerca de 11% dos jovens europeus entre os 15 e os 29 anos não trabalham, não estudam nem estão em formação. Este grupo é designado pela sigla inglesa NEET - Not in Employment, Education or Training.

Assim sendo, e para motivar os jovens, a União Europeia (UE) apoia programas sociais de integração profissional, nomeadamente o ALMA, focado em jovens desfavorecidos com menos de 30 anos.

Estamos a tentar capacitá-los, motivá-los a alcançar o que nem sequer sabem que podem alcançar. Pela primeira vez, eles têm a possibilidade de se desenrascarem sozinhos. Organizam o seu próprio horário, o seu próprio dinheiro, os seus orçamentos, tornando-se assim mais independentes e acreditando em si próprios.

Disse Andreea Moraru, gestora de Projetos da organização não-governamental RE-INIT.

Programa europeu de incentivo aos jovens

O programa ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) é uma iniciativa concebida para jovens NEET com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos.

Segundo o site oficial, o objetivo passa por incluir ativamente mais jovens no mercado de trabalho e na sociedade em geral, utilizando a mobilidade internacional como uma ferramenta fundamental para o seu desenvolvimento profissional e pessoal.

A iniciativa oferece-lhes uma oportunidade de adquirirem experiência de trabalho e aprenderem novas competências em diferentes países da UE, proporcionando a cada participante um plano personalizado e uma orientação contínua, centrada em experiências práticas de aprendizagem relacionadas com o trabalho no estrangeiro.

A iniciativa ALMA pode ajudar a alcançar vários objetivos específicos do Fundo Social Europeu Mais (FSE+):

Emprego jovem;

Igualdade de acesso à formação e mobilidade para fins de aprendizagem;

Inclusão ativa;

Integração socioeconómica de nacionais de países terceiros e de comunidades marginalizadas;

Inclusão social de pessoas em risco de pobreza.

O programa ALMA é elegível para um cofinanciamento de até 95% no âmbito da prioridade obrigatória de inovação social. Mais informações aqui.